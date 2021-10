Normandy Day: Jour J aujourd'hui et ça continue jusqu'au vendredi 10 juin

Le Normandy Day est une association qui veut continuer à rendre hommage aux forces alliés qui ont débarqué sur nos plages bas-normandes. Toutes les manifestations organisées dans ce cadre sont regroupés sous l'égide du festival Normandy Day. Vous avez sûrement déjà vu les affichettes sur les lieux de célébration du 6 juin, que ce soit sous formes de piquenique, reconstitution géantes, feux d'artifices...

Depuis le samedi 4 et jusqu'au vendredi 10 juin, de nombreuses animations sont encore aux programmes. Plusieurs musées proposent des entrées à prix réduits sur la période.

Et la nouveauté cette année, c'est que des piques-niques sont organisés dans les établissement scolaires de la région en cette journée événement du 6 juin. Simultanément des élèves de Basse mais aussi Haute Normandie, de France et même d'Angleterre, du Canada et d'Amérique ont rendu hommage aux soldats et célébré la paix autour du partage d'un repas convivial.

Le Normandy Day ne cesse de s'étendre pour continuer le devoir de mémoire et promouvoir la région. Le programme complet du Normandy Day et les informatiosn sont à retrouver sur le site Normandy Day et en téléchargement dans cet article.

Ecoutez Luc Couillard nous faire part des nouveautés 2011 du Normandy Day, notamment avec les échanges en Amérique (lecteur en début d'article).