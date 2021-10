Paris (AFP). 77% des Français pour l'expulsion des migrants dont la demande d'asile a été rejetée

Ce chiffre est en progression régulière depuis un an (70% en mai et 73% en novembre 2015), note l'institut de sondage, qui observe que si les sympathisants de gauche sont moins nombreux qu'à droite à partager cette opinion, elle est quand même majoritaire chez eux (52%). Quelque 52% des sondés souhaitent que la France facilite l'intégration des migrants (contre 45% qui y sont hostiles), "des résultats qui n'ont pas évolué depuis mai 2015", selon BVA. Seuls 26% des sondés estiment que la France devrait accueillir davantage de migrants, étant donné que d'autres pays européens en accueillent un nombre plus important. Enfin, 73% des personnes interrogées sont favorables à l'intervention de l'armée en soutien de la police ou de la gendarmerie pour sécuriser certaines zones où les migrants sont rassemblés, comme à Calais, point de passage le plus proche vers la Grande-Bretagne depuis le continent européen, et qui attire depuis des années les migrants espérant trouver l'"eldorado" outre-Manche. L'Europe connaît un flux migratoire sans précédent, avec l'entrée d'un million de migrants en 2015, un record alimenté par la guerre en Syrie et la situation en Afghanistan, en Irak ou en Afrique (Soudan, Ethiopie, Erythrée). Enquête réalisée les 28 et 29 janvier auprès d'un échantillon de 1.023 personnes, représentatif de la population française âgée de 18 ans et plus, selon la méthode des quotas.

