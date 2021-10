J?gh?r? (Afghanistan) (AFP). Un Lionel Messi afghan de 5 ans émeut la toile

La bouille réjouie de Murtaza Ahmadi, le haut du corps emmailloté dans son sac plastique, a fait le tour du web depuis que son grand frère Homayoun, 15 ans, a mis des photos du bambin sur Facebook, il y a deux semaines. Son "maillot" aux rayures verticales blanches et bleues, les couleurs de l'équipe argentine de football, Murtaza "l'aime tellement" qu'il le porte tous les jours pour taquiner le ballon dans son village reculé situé entre Kaboul et Kandahar, la grande ville du sud afghan. "J'adore Messi, il joue tellement bien", jubile Murtaza que l'AFP a joint par téléphone. Et le petit garçon l'assure fièrement: "Je veux être comme Messi quand je serai grand!" Sur le devant du "maillot", Homayoun a inscrit au feutre "Messi" et le "10" fétiche du joueur du FC Barcelone et de l'équipe nationale d'Argentine. "Je ne suis qu'un pauvre fermier. Je n'ai pas de quoi offrir un maillot de Messi à Murtaza", raconte à l'AFP Mohammad Aref Ahmadi, son père. "Je veux que mon fils soit un bon joueur de football et qu'il devienne le Messi afghan", ajoute-t-il. - Parias - Las, les Ahmadi vivent dans le district de Jaghuri, où les rebelles talibans sont fermement implantés et ils font partie de la minorité hazara, dont les traits distinctement centre-asiatiques et l'appartenance à l'islam chiite leur confèrent depuis toujours le statut de parias dans une société afghane largement sunnite. "Je joue au football avec les autres enfants, mais nous n'avons pas de terrain dans le village et le seul ballon que nous avons est crevé", regrette Murtaza. Sa famille n'a pas non plus la télévision, alors pour voir jouer son idole, le sportif en herbe est obligé d'aller chez les voisins. L'histoire de Murtaza a ému nombre d'internautes, dont les administrateurs de @messi10stats, un compte Twitter de fans de Messi qui a plus de 700.000 abonnés. "Nous avons reçu un message de l'équipe de Leo (Messi, ndlr). Elle veut savoir qui est cet enfant pour que Leo puisse lui faire un cadeau", ont-ils écrit il y a une dizaine de jours. Sollicité par l'AFP, le Barça n'avait pas répondu dans l'immédiat.

