Deal de shit rue Saint-Pierre à Caen

Le 13 novembre, vers 22h, rue St Pierre à Caen, des policiers opèrent une ronde. Ils repèrent un homme, remettant furtivement quelque chose à un autre. A la vue de la police, celui-ci met un objet dans sa poche et s'écarte. Interrogé, il dit avoir acheté pour 20 euros de shit à cet homme, rencontré par hasard. « Je ne le connais pas, j'avais envie de fumer, il trainait et avait la tête de l'emploi. Je sais que par ici, ça traficote » et l'autre de rétorquer « Je n'en vendais pas, on échangeait juste nos numéros de portable » L'individu d'origine Guadeloupéenne, âgé de 34 ans, a comparu le jeudi 28 janvier devant le tribunal correctionnel de Caen pour détention, transport, offre non autorisée de stupéfiants. Son casier judiciaire comporte plusieurs mentions : vols, effractions, port d’armes, violence, outrages. « Depuis que je suis en métropole, je tente de m’insérer, j'ai un emploi stable » propos qui n'ont pas tout à fait convaincu le président, l'homme écope de 80 jours amende à 5 euros par jour.