Rouen : l'Espace du Palais poursuit sa mue

Ce chantier, "a pour objectif de recréer des transversales entre la rue Socrate et l'allée Eugène Delacroix, qui donne sur le restaurant l'Echiquier", explique le maire de Rouen Yvon Robert. Si les futures boutiques (cinq sont attendues) doivent être livrées début avril aux locataires, les travaux "seront définitivement terminés pour le mois de juillet", avoue Christophe Clamageran, président de Seefar, le gestionnaire du site.

3 millions d'euros

Des travaux d'un montant estimé à 3 millions d'euros qui devraient permettre de redonner aux 9 000m2 de l'ensemble du centre commercial plus de visibilité. "Nous avons repris le centre en avril 2014. Nous l'avons acheté pour son potentiel (l'Espace du Palais accueille environ 2,5 millions de visiteurs par an) et sa localisation idéale. Dès l'achat, la stratégie était d'entreprendre ces travaux", confie le président de la Seefar.

Les cases vides, elles, devraient se remplir progressivement. "Il y a un secret de polichinelle autour de l'installation d'Orange dans l'une des unités vacantes. Pour l'instant, nous sommes en discussion avancée." Les autres cases n'auraient pour le moment pas encore été commercialisées et aucun bruit ne fuite concernant les futurs locataires des lieux.

Evacuation ce vendredi

Yvon Robert est également revenu sur les faits du vendredi 22 janvier et l'évacuation du centre commercial et de plusieurs restaurants alentours. Pour rappel, ce sont des salariés de la Fnac qui s'étaient aperçus de la chute de flocage. Une poutre de soutien avait bougé mais la simple pose d'étais aurait réglé le problème. "Il n'y a rien de problématique. Un dialogue est instauré entre la ville et les différents propriétaires pour procéder à des vérifications mais a priori, il n'y a rien de grave." Des investigations se poursuivent mais le lieu est, depuis le samedi 23 janvier, de nouveau ouvert au public en toute sécurité.