Portrait de Rouennais : Grégory Mahieux, dessinateur hors pair(e)

Il y a dix ans, la vie de Grégory Mahieux bascule. Il devient père de jumeaux. Un bonheur rapidement assombri par la découverte de la surdité de l'un de ses fils, Tristan. "Avant qu'il ne soit implanté à l'âge de quatre ans, nous avons suivi des cours de langue des signes française et je cherchais des livres pour apprendre des mots avec Tristan mais je ne trouvais rien", confie Grégory. C'est ainsi que, petit à petit, ce papa a commencé à dessiner pour apprendre des mots de manière ludique à son enfant. "J'avais mis mes dessins sur internet et certaines personnes m'ont demandé si je comptais en faire un livre. J'ai trouvé l'idée bonne, j'ai donc travaillé sur ce projet et j'ai sorti trois livres."

3 000 livres vendus

Plusieurs ouvrages, édités par Monica Companys, sortent. "J'avais fini par créer un avatar pour mon fils, mais mon autre fils Charles m'en réclamait un aussi", sourit le Petit-Quevillais qui commence alors à mettre en scène les jumeaux en s'inspirant de leur quotidien. En 2014, l'album "Les Twins" paraît, publié chez Delcourt. Depuis, Grégory Mahieux travaille sur un dérivé. "Ce sera une série avec tous les personnages des Twins mais dans un univers fantastique." Autre projet pour ce passionné, professeur d'arts appliqués à la ville, la sortie d'un roman graphique début 2017 dans lequel il raconte son expérience de père d'un enfant handicapé. "J'avais envie de parler de handicap, de balancer des choses sur le manque d'écoute des professionnels de la santé, de l'école etc., résume-t-il, un brin revendicatif. Mon but, c'est que mon livre devienne un objet de débat."