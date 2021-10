Ottawa (AFP). Canada: deux morts et des blessés par balles dans une école

Le chef de la réserve amérindienne de La Loche, au nord de province de la Saskatchewan, a indiqué au journal StarPhoenix qu'au moins deux personnes ont perdu la vie. Un témoin a raconté aux télévisions avoir entendu six à sept coups de feu dans cet établissement scolaire, la chaîne CTV a rapporté l'arrestation d'un suspect armé. "Beaucoup de personnes sont sous le choc, c'est quelque chose qu'on ne voit généralement qu'à la télévision", a dit au StarPhoenix le chef de cette réserve, Teddy Clark. "Mes pensées et mes prières sont avec toutes les victimes, leurs familles et leurs amis", a réagi sur son compte Facebook le Premier ministre de la Saskatchewan, Brad Wall. Une école primaire voisine a été fermée et ses accès ont sécurisés "par précaution", a indiqué à l'AFP une porte-parole de la Gendarmerie royale du Canada (GRC, police fédérale).

Recevez l'actualité gratuitement S'inscrire