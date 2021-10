Kitzbühel (Autriche) (AFP). Ski: triplé français au combiné de Kitzbühel, le premier depuis 45 ans

En 2 min 03 sec 70/100e, Pinturault, à son 3e succès consécutif dans l'épreuve combinée de l'étape autrichienne, a devancé Muffat-Jeandet de 89/100 et Mermillod-Blondin de 92/100. Il faut remonter au 15 mars 1970 pour retrouver pareille performance française en Coupe du monde. A l'époque, les Bleus avaient monopolisé les trois places sur le podium du slalom de Voss en Norvège. Lors de la même saison, en janvier, ils avaient annexé le podium du slalom de Megève. Malchanceux en début de saison, entre sorties de piste et chutes, Pinturault, 24 ans, a signé son 10e succès sur le circuit majeur. Le dernier remontait au slalom géant de Kranjska Gora (Slovénie), le 14 mars 2015. "La manche de slalom était un vrai slalom, très exigeant", a souligné le vainqueur, décevant il y a une semaine lors du super-combiné de Wengen (Suisse). Par manque de neige dans la localité suisse, la manche de slalom, tracée sur le bas de la piste de descente, n'avait pas été sélective. Meilleur Français, Pinturault avait pris vendredi matin la 13e place du super-G, l'épreuve de vitesse comptant pour le super-combiné, à 1 sec 21 du vainqueur norvégien Aksel Lund Svindal. Dernier à s'élancer entre les piquets serrées et sur une piste injectée, le roi de la vitesse a chuté. Le leader des +Attacking Vikings+ a ainsi perdu une occasion de distancer au classement général l'Autrichien Marcel Hirscher, sur lequel il compte toujours 107 points d'avance. Le Nordique pourra enfoncer le clou samedi à l'occasion de la descente du Hahnenkamm, la plus prestigieuse du circuit et qu'il n'a jamais encore remportée. Hirscher, déjà éliminé en seconde manche du slalom à Wengen dimanche dernier, a été disqualifié à Kitzbühel pour avoir enfourché un piquet.

Recevez l'actualité gratuitement S'inscrire