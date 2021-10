Bolbec : les jeunes dérobaient de l'alcool dans les supermarchés

Le 11 janvier, la brigade de la sûreté urbaine de Bolbec est saisie pour une plainte déposée par le responsable de l'Intermarché de Bolbec, pour deux vols commis par les mêmes individus. Les cinq mis en cause avaient volé le 29 décembre et le 19 janvier des bouteilles d'alcool, pour un préjudice de 320€. L'exploitation des vidéosurveillances permet d'identifier un groupe d'individu qui crée du trouble sur le quartier Fontaine Martel.

Les policiers diffusent des informations régionales concernant ce groupe. Ils font alors le rapprochement avec des faits commis au Super U de Fauville-en-Caux le 22, 26 et 29 décembre, pour un préjudice de plus de 1 000€. La brigade est saisie pour ces faits et pour d'autress, commis le 24 et le 30 octobre et le 6 novembre dernier à Super U de Lillebonne.

Les cinq jeunes, âgés de 17 à 20 ans ont été interpellés. Ils étaient tous connus des services de police. En garde à vue, ils ont reconnu les faits. L'exploitation de la vidéo de l'immeuble qui leur sert de refuge a permis d'établir que les bouteilles d'alcools volées étaient consommées pendant leurs soirées festives.