Paris (AFP). Les Bourses européennes confirment leur reprise après le rebond des places asiatiques

Après une ouverture en hausse, les marchés actions européens s'inscrivaient résolument dans le vert. Vers 08H30 GMT, Paris progressait de 2,16%, Londres de 1,72%, Francfort de 1,76%, Milan de 1,31% et Madrid de 2,12%. Après leur plongeon de mercredi, lié à la dégringolade des cours de l'or noir et aux inquiétudes concernant le ralentissement de la croissance mondiale, les Bourses européennes se sont ressaisies jeudi, entraînant Wall Street qui a fini en hausse de 0,74%. "Un rebond des prix du pétrole ainsi que des paroles réconfortantes du président de la Banque centrale européenne Mario Draghi ont été les parfaits ingrédients pour faire remonter les marchés boursiers hier, après leur déroute mercredi", a noté Michael Hewson, analyste chez CMC Markets. La grande question est de savoir si cette tendance peut se poursuivre ou s'il s'agit seulement d'une légère reprise avant une nouvelle chute, a-t-il ajouté. L'optimisme est revenu jeudi avec des propos rassurants de Mario Draghi. Il sera "nécessaire de réévaluer et peut-être revoir" la politique monétaire lors de la prochaine réunion du conseil des gouverneurs, le 10 mars, a dit le président de la BCE, qui rachète déjà 60 milliards d'euros d'actifs par mois pour relancer l'inflation et soutenir l'économie. Au Japon, les investisseurs espèrent également un geste de la banque centrale (BoJ). Selon le quotidien économique Nikkei, celle-ci va débattre lors de sa réunion des 28 et 29 janvier d'une éventuelle expansion de son vaste programme de rachat d'actifs. L'érosion des prix du pétrole, le ralentissement économique de la Chine et l'incapacité des banques centrales à rassurer les marchés a contribué à faire plonger les Bourses au cours d'un mois de janvier apocalyptique. Leur possible retour au premier plan réjouit donc naturellement les investisseurs. - Rebond du pétrole - Après deux plongeons d'affilée, l'indice Nikkei de la Bourse de Tokyo a grimpé de 5,88%, un sursaut motivé également par le déclin du yen concomitant au regain des cours du pétrole. En Chine, la Bourse de Shanghai, qui avait dévissé de plus de 3% jeudi, a gagné 1,25% et Hong Kong s'est envolée de près de 3%. Même tendance à Sydney qui a pris plus de 1% et Séoul 2,1%, alors que Singapour, Taipei, Manille étaient aussi dans le vert. "La cavalerie est peut-être en train d'arriver", a déclaré à Bloomberg TV Shane Oliver, de AMP Capital Investors à Sydney. "Il y a peut-être un peu de lumière au bout du tunnel. On a probablement dépassé le pire et d'ici la fin de l'année, les choses seront plus claires qu'aujourd'hui". Mais d'autres analystes se montraient plus circonspects, évoquant un simple rattrapage technique et prédisant une poursuite de la volatilité. Les cours du brut, en chute libre depuis 18 mois, se sont quelque peu repris depuis jeudi. Ils étaient de nouveau orientés à la hausse vendredi, le baril repassant au-dessus de la barre de 30 dollars, à la faveur des propos de M. Draghi et d'une augmentation moins importante que prévu des stocks américains la semaine passée. Un relatif sentiment d'apaisement était également palpable vendredi sur les marchés des changes, les investisseurs se détournant des valeurs refuge. Le yen se repliait ainsi face au dollar qui valait autour de 118 yens vers 08H30 GMT. L'euro cédait également du terrain face au billet vert, autour de 1,08 dollar. De son côté la monnaie russe remontait un peu dans le sillage des cours du pétrole, à moins de 80 roubles pour un dollar après être tombée au plus bas de son histoire face au billet vert, à plus de 85 roubles pour un dollar.

