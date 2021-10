Melbourne (AFP). Matchs truqués: On peut créer une affaire avec n'importe quel match, estime Djokovic

Le quotidien sportif italien Tuttosport a suggéré mercredi que le Serbe, alors N.3 mondial, aurait volontairement perdu son premier match du tournoi parisien contre le Français Fabrice Santoro, 6-3, 6-2. Selon le journal, le Serbe aurait fait le voyage à Paris dans le seul but de toucher la prime prévue pour les joueurs ayant disputé les neuf tournois Masters Series de la saison. "Que peut-on dire ? J'ai perdu ce match. Je ne sais pas si vous voulez créer une affaire avec ce match ou avec n'importe quel match perdu lors des premiers tours par des joueurs de top niveau. Je pense que c'est juste absurde. N'importe qui peut créer une affaire avec n'importe quel match. Voilà mon avis", a asséné le N.1 mondial après sa victoire au deuxième tour de l'Open d'Australie sur le Français Quentin Halys. "Il n'y a pas eu tant de matchs que ça où des joueurs de top niveau ont perdu lors des premiers tours depuis dix ans. Mais vous pouvez choisir n'importe lequel de ces matchs et créer une histoire avec", a insisté Djokovic. "Il n'y a aucune espèce de preuve, aucun fait, c'est seulement de la spéculation", a-t-il poursuivi: Mais "comme c'est la grande histoire du moment dans le tennis et dans le sport en général, il va y avoir beaucoup d'allégations". "Ce journal suggère que vous avez perdu volontairement", rétorque alors un journaliste. "Ce n'est pas vrai", a aussitôt répondu le Serbe, avant de couper court à la conversation sur le sujet.

