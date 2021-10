Cherbourg : un videur violent condamné

Un videur d'une boîte de nuit du centre-ville de Cherbourg était entendu mardi 19 janvier au tribunal de grande instance, pour violences. Les faits remontent à la nuit du 24 au 25 avril dernier. Deux cousins fortement alcoolisés sont évincés de l'établissement. Près d'eux, vers 4h du matin, une rixe éclate, devant la discothèque.

Les deux cousins sont empoignés par les videurs. L'un d'eux reçoit des coups de poing, de pied, et tombe au sol. Il s'en sortira avec 21 jours d'ITT, plusieurs dents cassées.

L'un des videurs, âgé de 31 ans, a été condamné à 200€ d'amende et à verser 250€ d'amende et 500€ de frais de justice à l'un des cousins. Le second, âgé de 31 ans, est plus lourdement condamné. Avec déjà deux mentions à son casier judiciaire pour violences, il écope cette fois d'un mois de prison ferme, et devra verser 600 euros de consignation et 700 euros de provisions. Le videur devra aussi prendre en charge les frais de justice de sa victime, 840 euros.

Avec Fabrice Cuidet