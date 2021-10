Cherbourg : Bernard Cazeneuve à la cérémonie des voeux

Le rendez-vous est inscrit à son agenda officiel du ministère de l'Intérieur. Sauf événement de dernière minute, Bernard Cazeneuve sera de retour dans son fief électoral vendredi 22 janvier.

L'ancien député-maire de Cherbourg-Octeville assistera à la traditionnelle cérémonie de voeux, à la Cité de la Mer, aux côtés de la députée Geneviève Gosselin-Fleury, du maire délégué de Cherbourg Jean-Michel Houllegatte et du maire de Cherbourg-en-Cotentin Benoît Arrivé. C'est d'ailleurs lors de la cérémonie de 2015 qu'avait été relancée l'idée d'un Grand Cherbourg, sous la forme d'une commune nouvelle. Un an plus tard, la fusion est effective.

Depuis son entrée au gouvernement Bernard Cazeneuve n'a manqué qu'une seule fois ce rendez-vous des voeux. Un moment amical et politique pour celui qui aime à rappeler son "indéfectible attachement" au Cotentin. Le ministre en profite parfois pour s'entretenir avec des acteurs du territoire, comme l'an dernier les syndicats d'Areva.

La dernière venue du ministre de l'Intérieur à Cherbourg remonte à l'entre-deux tours des élections régionales, qui ont vu la droite remporter la présidence de la région.