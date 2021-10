Paris (AFP). Plan de Hollande contre le chômage: trop peu, trop tard, selon la presse

"Quatre mots, au fond, suffisent à résumer ce énième plan d?urgence pour l?emploi : trop peu, trop tard", lâche Jean-Francis Pécresse des Echos qui reconnaît quelques avancées en estimant que "pour l? essentiel, c?est bien à une opération de dissimulation que se livre le chef de l ?exécutif." Denis Daumin de La Nouvelle République du Centre ouest, clame que "rien ne va plus !" après que François Hollande ait décoffré "deux gros milliards, comme au casino" en rappelant que "c?est le sort d?un demi-million de chômeurs qui est en jeu." Dans L?Alsace, Raymond Couraud a lui vu le président présentant son plan "comme le joueur malchanceux jette son ultime jeton sur le tapis vert du casino" et affirme que quoi qu'il arrive "il sera soupçonné de mieux défendre son emploi que ceux de ses compatriotes." Pour François Ernenwein de La Croix, "son bilan sur l?emploi" reste le "talon d?Achille" du chef de l?État qui a "tenté une difficile synthèse entre les exigences du Medef et l?immobilisme prêté aux syndicats." De son côté, Patrick Apel-Muller déplore dans L'Humanité que François Hollande ait "retenu les propositions les plus libérales de son ministre de l?Économie, celles qui le mettent en harmonie avec Pierre Gattaz, pour présenter des propositions contre le chômage? qui détruiront l?emploi." "François Hollande a donc choisi de recourir aux bons vieux tours de magie que tous les gouvernements nous servent depuis un quart de siècle", regrette Bruno Dive dans Sud-Ouest. Hervé Chabaud de L'Union a du mal à y croire : "les mêmes recettes qui ont échoué par le passé sont cuisinées avec un autre vocabulaire sans qu?on discerne ce qui, dans cette vieille boîte à outils, a désormais des vertus miraculeuses." Enfin, Alain Dusart de L'Est Républicain, se demande avec ironie si : "François Hollande envisage de tourner un remake français de +Mission impossible+", et plus sérieusement : "s'il croit lui-même au scénario de son +plan pour l?emploi+ avec lequel il espère transformer plusieurs centaines de milliers de chômeurs en figurants spectateurs de sa fin de quinquennat."

