Paris (AFP). Le déficit de l'Etat français réduit à 70 milliards d'euros en 2015

"Le budget de l'Etat va voir son déficit diminuer beaucoup plus que nous ne l'avions prévu. Nous avions prévu 74 milliards de déficit (...) et nous serons à 70 milliards de déficit de l'Etat", a indiqué M. Sapin sur Europe 1, dévoilant ces chiffres avant leur publication. "C'est 4 milliards de mieux que ce que nous avions prévu et 15 milliards de mieux qu'en 2014", a assuré le ministre. La France visait l'an dernier un déficit public "aux alentours de 3,8% du PIB", soit près de 74 milliards. M. Sapin a souligné que le déficit de l'Etat à 70 milliards en 2015 "est le chiffre que la France connaissait en 2008, c'est-à-dire avant la crise budgétaire. De ce point de vue-là, nous sortons de la crise!", a-t-il assuré. Il a également confirmé l'objectif de réduire le déficit public sous la barre des 3% en 2017. "Nous y serons. Nous prenons tous les moyens pour y être", a assuré le ministre.

Recevez l'actualité gratuitement S'inscrire