Emploi en Normandie : Tendance Ouest recrute un Chef d'édition web

SOCIÉTÉ :

TENDANCE OUEST, PREMIER GROUPE MULTIMEDIA DE NORMANDIE (PRESSE, RADIO, WEB) RECRUTE UN CDI A TEMPS COMPLET DE : CHEF D'ÉDITION WEB (H/F)

POSTE :

Sous l’autorité de la direction vous serez chargé en particulier :

- Collaboration dans la définition des lignes directrices pour tous les domaines et contenus du site web et de la web TV

- Editorialisation et actualisation permanente de la page d'accueil (site web et application mobile), sélection et mise en avant des contenus pertinents

- Planification et supervision de l'alimentation en contenus des sites, communautés ou rubriques

- Dernier niveau de vérification éditoriale et technique des contenus à publier et mise en ligne (contrôle de la qualité, garantie du respect des délais, le cas échéant remaniement des textes et enrichissement)

- Élaboration de newsletter

- Coordination et suivi éditorial des activités en cours sur les réseaux sociaux

- Suivi des échanges avec les internautes (validation des commentaires etc.)

- Lancement, pilotage et suivi de projets visant à développer l'offre digital de Tendance Ouest

...

PROFIL :

- Bac +4/5 en communication, journalisme avec une spécialisation web

- 3 à 4 ans d'expérience de production de contenu et de coordination dans un environnement de web média souhaités

- Très bonnes compétences linguistiques et rédactionnelles et expérience dans la communication web (langage internet, comportements sur la Toile)

- Maîtrise des techniques web ainsi que des outils spécifiques (Content-Management-Système, Photoshop, ...)

- Maîtrise de MS-Office

- Sens de la communication et de l'organisation

- Esprit d'initiative et autonomie

LES PERSONNES INTÉRESSÉES SONT PRIÉES DE FAIRE ACTE DE CANDIDATURE par courrier électronique (LETTRE DE MOTIVATION, CV DÉTAILLÉ) à l'adresse recrutement@tendanceouest.com

TYPE DE CONTRAT :

CDI temps plein basé en Normandie.