Le Rouen Métropole Basket en danger

Désormais le RMB n'as plus le droit à l'erreur s'il veut rester dans l'élite du basket français. Opposé à un concurrent au maintien, le Cholet Basket, les Rouennais devaient gagner pour espérer recoller au ventre mou du championnat. Aprés cinq minutes accrochées, ce sont les Choletais qui remportent le 1er quart (21-26) et resteront devant au score jusqu'à la fin du match. Sans envie, sans ballon le RMB est toutefois porté par Yabusele (17 points et 11 rebonds) qui ramène sont équipe à sept points de leurs adversaires. Cela ne suffit pas dans le money-time et Cholet remporte sa cinquième victoire de la saison (90-80).

Désormais 17ème et premier relégable, le Rouen Metropole Basket doit renouer avec la victoire face à Antibes vendredi prochain pour ne pas sombrer dans les abymes du classement.

Prochain match le 29 janvier au Kindarena face à Nancy.