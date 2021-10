Madrid (AFP). Espagne: Zidane pour ranimer la flamme face à La Corogne

. "Zizou" embrase le Bernabeu Dix ans après sa dernière apparition officielle sur la pelouse du stade Santiago-Bernabeu, Zidane va débuter ce week-end sur le banc du Real, une première qui mobilise les supporteurs: l'enceinte merengue, qui se vidait sous Rafael Benitez, pourrait se remplir à nouveau avec l'arrivée de son successeur. Pour la 19e journée de Liga, le Français devrait être bien reçu par le public, qui n'a pas oublié l'élégance de l'ancien meneur de jeu (2001-2006) et son émotion sincère lors de ses adieux au club, en mai 2006. Mais la pression est là: tous espèrent un effet "Zizou". "Le rôle de l'entraîneur est d'avoir ses résultats, ce sera pareil pour moi, malgré mon passé", a rappelé mardi le premier Français à entraîner la "Maison blanche". Il faut dire que le Real (3e, 37 pts) compte déjà quatre longueurs de retard sur l'Atletico Madrid (1er, 41 pts) et deux sur le FC Barcelone (2e, 39 pts, un match de moins) et ne peut plus se permettre de traîner en route. Mais vaincre ne suffira pas, il faudra aussi convaincre: le grand défi de Zidane consiste à métamorphoser une équipe fébrile et sans repères en un onze conquérant et attrayant. "Nous allons essayer d'apporter du rêve au public, comme toujours. C'est un public de connaisseurs", a souligné Zidane, promettant un jeu "offensif" et le maintien du trio d'attaque "BBC", Bale-Benzema-Cristiano Ronaldo. Après seulement quatre entraînements sous la baguette de "ZZ", le principal changement devrait s'observer au niveau de l'état d'esprit. Ce ne sera pas inutile pour rivaliser avec le "Depor" (7e, 27 pts), qui n'a perdu qu'un seul de ses neuf matches à l'extérieur en Liga cette saison et brille notamment grâce à son attaquant Lucas Pérez (12 buts). Bref, pour Zidane, le plus dur commence: ranimer le feu sacré au Real Madrid. . Le Barça "champion d'hiver" ce week-end ? Cette 19e journée est la dernière de la phase aller mais il est possible qu'on ne connaisse pas l'identité du traditionnel "champion d'hiver" ce week-end, car le Barça, actuel deuxième, compte un match en retard à rattraper mi-février contre le Sporting Gijon. Les calculs sont simples: si le Barça gagne samedi contre Grenade (16h00) et que l'Atletico ne bat pas le Celta Vigo dimanche, les Catalans décrocheront ce titre honorifique. A l'inverse, une défaite du club blaugrana et une victoire des Madrilènes introniseraient ces derniers. Evidemment, ce n'est pas l'essentiel pour le Barça, qui a un peu marqué le pas au cours de ses dernières sorties: trois matches nuls sur ses quatre derniers matches de Liga. Contre Grenade (17e), les Catalans vont devoir retrouver leur rythme de croisière. Ils devraient être bien aidés par la forme de Lionel Messi, double passeur et double buteur contre l'Espanyol (4-1) mercredi en Coupe du Roi, et par l'apport des recrues Arda Turan et Aleix Vidal. . L'Atletico, l'eau et le feu Déplacement compliqué pour l'Atletico Madrid dimanche soir (20h30): le leader se rend au stade de Balaidos de Vigo, où le Celta (5e, 31 pts) continue à se battre pour les places européennes. Les "Colchoneros" ont pour eux la meilleure défense de Liga (8 buts encaissés) mais gare à la puissance de feu des Galiciens, troisième meilleure attaque (28 buts) derrière celles du Real et du Barça. Gare aussi aux conditions climatiques: les fortes précipitations des dernières heures ont provoqués des inondations au stade de Vigo et les pluies attendues ce week-end pourraient mettre en péril la tenue du match. Le programme: Samedi: (16h00) FC Barcelone - Grenade (18h15) Getafe - Betis Séville Séville FC - Athletic Bilbao (20h30) Real Madrid - Deportivo La Corogne (22h05) Levante - Rayo Vallecano Dimanche: (12h00) Villarreal - Sporting Gijon (16h00) Real Sociedad - Valence (18h15) Eibar - Espanyol Barcelone Las Palmas - Malaga (20h30) Celta Vigo - Atletico Madrid

