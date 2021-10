Paris (AFP). Fraude fiscale: le procès Wildenstein renvoyé pour une question de constitutionalité

Le médiatique procès de cette lignée mondialement connue de marchands d'art, mêlant querelles familiales, montages financiers sophistiqués, toiles de maîtres et un soupçon de politique - M. Wildenstein a été un soutien actif de l'UMP - n'a duré que quelques heures. Au deuxième jour d'audience, le président du tribunal a en effet décidé de soumettre à la Cour de cassation une question prioritaire de constitutionnalité (QPC), comme l'avait demandé la défense lundi à l'ouverture du procès. Il a par conséquent levé l'audience et donné rendez-vous le 4 mai, le temps que la plus haute juridiction française examine une délicate question sur le cumul de deux procédures, l'une pénale et l'autre fiscale, dans cette affaire. Les héritiers de la famille Wildenstein, en plus des poursuites pénales qui peuvent valoir jusqu'à dix ans d'emprisonnement aux principaux prévenus dont Guy, sont sous le coup de sanctions fiscales. - Le fisc réclame 550 millions d'euros - Le fisc français leur réclame plus de 550 millions d'euros, une somme qui comprend le recouvrement des impôts mais aussi une majoration pour "manquement délibéré" aux obligations de déclaration. La Cour de cassation devra, elle, décider si elle soumet à son tour la question au Conseil constitutionnel. C'est, en attendant, un répit de plusieurs mois pour M. Wildenstein et les autres prévenus: son neveu Alec Junior, son ex-belle-soeur Liouba, en guerre ouverte avec le reste de la famille, deux avocats, un notaire et deux représentants de fonds basés dans des paradis fiscaux, ou "trusts". Hervé Temime, avocat de Guy Wildenstein, a loué au sortir de la salle d'audience "la grande sagesse" et l' "indépendance" du tribunal. Il a estimé qu'il était "absolument nécessaire" de trancher une question de droit qui empoisonne depuis des mois de nombreuses procédures en France. La défense de M. Wildenstein a en tête un précédent retentissant, celui d'EADS. Le 18 mars 2015, le Conseil constitutionnel avait décidé de mettre fin à une procédure pénale visant des dirigeants du groupe d'aéronautique et de défense, poursuivis pour délits d'initiés, parce que les faits avaient déjà été examinés par une juridiction administrative. Il s'agissait alors de l'Autorité des marchés financiers. Les Sages avaient invoqué un principe fondamental du droit, qui interdit de juger et sanctionner deux fois le même délit. - "Doute sérieux" - Dans l'affaire Wildenstein, le président du tribunal a estimé qu'il existait un "doute sérieux" sur un principe constitutionnel, celui énoncé à l'article 8 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen. Selon cet article, "la loi ne doit établir que des peines strictement et évidemment nécessaires". Poursuivi pour fraude fiscale et blanchiment aggravé, M. Wildenstein a selon les enquêteurs soustrait à l'impôt la plus grande partie d'une fortune familiale estimée à plusieurs milliards d'euros, à la mort de son père Daniel en 2001 puis après la disparition de son frère aîné Alec en 2008. L'affaire avait éclaté en raison de querelles dans la famille sur le partage des toiles de Bonnard ou Fragonard, propriétés de luxe et autres pur-sang composant l'héritage Wildenstein. Liouba Wildenstein, veuve en secondes noces du fils aîné Alec, a ainsi livré à la justice des informations précieuses sur les "trusts", ces discrètes sociétés basées dans les paradis fiscaux, très prisées des fraudeurs de haut vol. Interrogée mardi sur RTL, la sculptrice russe à l'abondante chevelure brune, poursuivie pour "complicité de blanchiment", s'est dite victime à la fois de manipulations de sa belle-famille et de "persécutions" du fisc. "Je n'ai pas touché un seul euro d'héritage" après la mort d'Alec Wildenstein en 2008, a-t-elle assuré: "Ma belle-famille a les actifs, moi je n'ai que les dettes" fiscales.

