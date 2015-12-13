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Elections régionales : qui sont les nouveaux élus de Normandie ?

Ils sont les 102 premiers élus de la grande Normandie.

Publié le 13/12/2015 à 22h46
Elections régionales : qui sont les nouveaux élus de Normandie ?

PS

Calvados

Raphaël CHAUVOIS,

Hélène MIALON-BURGAT,

Franck GUÉGUÉNIAT

Caroline AMIEL

Emmanuel MEZERAY

Marie-Jeanne GOBERT

 

Eure

Marc-Antoine JAMET

Mélanie MAMMERI

Timour VEYRI

Laëtitia SANCHEZ

 

Manche

Stéphane TRAVERT

Claudie LAUNOY

Benoit ARRIVE

Muriel JOZEAU-MARIGNE

 

Orne

Laurent BEAUVAIS

Gaëlle PIOLINE

 

Seine-Maritime

Nicolas MAYER-ROSSIGNOL

Oumou NIANG

Sébastien JUMEL

Estelle GRELIER

Claude TALEB

Valérie GARRAUD

Joachim MOYSE

Catherine TROALLIC

Frédéric SANCHEZ

Céline BRULIN

Gilles HOUDOUIN

 

FN

Calvados

Christelle LECHEVALIER

Philippe FOUCHE-SAILLLENFEST

Chantal HENRY

Jean-Philippe ROY

 

Eure

Timothée HOUSSIN

Alexandra PIEL

Emmanuel CAMOIN

Fabienne DELACOUR

 

Manche

Jean-Jacques NOËL

Marie-Françoise KURDZIEL

Robert RETOUT

 

Orne

Lionel STIEFEL

Francine LAVANRY

 

Seine-Maritime

Nicolas BAY

Françoise DUCHAUSSOY

Jacques GAILLARD

Isabelle GILBERT

Damien LENOIR

Elizabeth LALANNE DE HAUT

Guillaume PENNELLE

Geneviève SALVISBERG

 

 

Union de la Droite

Calvados

Rodolphe THOMAS

Sophie GAUGAIN

Marc MILLET

Nathalie PORTE

Patrick GOMONT

Emmanuelle DORMOY

Jean-Marie BERNARD

Elisabeth JOSSEAUME

Didier VERGY

Lynda LAHALLE

Serge TOUGARD

Catherine GOURNEY-LECONTE

 

Eure

Hervé MORIN

Michèle ROUVEIX

Guy LEFRAND

Nathalie LAMARRE

François-Xavier PRIOLLAUD

Karêne BEAUVILLARD

Hervé MAUREY

Anne-Laure MARTEAU

François OUZILLEAU

Marie-Noëlle CHEVALIER

 

Manche

David MARGUERITTE

Anne-Marie COUSIN

Jean-Manuel COUSIN

Claire ROUSSEAU

Hubert LEFÈVRE

Florence MAZIER

Pascal MARIE

Christiane VULVERT

Pierre VOGT

 

Orne

Bertrand DENIAUD

Catherine MEUNIER

Ludovic ASSIER

Séverine YVARD

Laurent MARTING

 

Seine-Maritime

Françoise GUÉGOT

Jean-Baptiste GASTINNE

Catherine MORIN-DESAILLY

Julien DEMAZURE

Marie-Agnès POUSSIER-WINSBACK

Hubert DEJEAN DE LA BATIE

Marie-Françoise GUGUIN

Pascal HOUBRON

Nathalie THIERRY

Thierry DULIÈRE

Malika CHERRIERE

Didier PERALTA

Clotilde EUDIER

Xavier LEFRANÇOIS

Valérie EGLOFF

Edouard DE PRADEL DE LAMAZE

Isabelle VANDENBERGHE

Jean-François BLOC

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