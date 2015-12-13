Elections régionales : qui sont les nouveaux élus de Normandie ?

PS
Calvados
Raphaël CHAUVOIS,
Hélène MIALON-BURGAT,
Franck GUÉGUÉNIAT
Caroline AMIEL
Emmanuel MEZERAY
Marie-Jeanne GOBERT
Eure
Marc-Antoine JAMET
Mélanie MAMMERI
Timour VEYRI
Laëtitia SANCHEZ
Manche
Stéphane TRAVERT
Claudie LAUNOY
Benoit ARRIVE
Muriel JOZEAU-MARIGNE
Orne
Laurent BEAUVAIS
Gaëlle PIOLINE
Seine-Maritime
Nicolas MAYER-ROSSIGNOL
Oumou NIANG
Sébastien JUMEL
Estelle GRELIER
Claude TALEB
Valérie GARRAUD
Joachim MOYSE
Catherine TROALLIC
Frédéric SANCHEZ
Céline BRULIN
Gilles HOUDOUIN
FN
Calvados
Christelle LECHEVALIER
Philippe FOUCHE-SAILLLENFEST
Chantal HENRY
Jean-Philippe ROY
Eure
Timothée HOUSSIN
Alexandra PIEL
Emmanuel CAMOIN
Fabienne DELACOUR
Manche
Jean-Jacques NOËL
Marie-Françoise KURDZIEL
Robert RETOUT
Orne
Lionel STIEFEL
Francine LAVANRY
Seine-Maritime
Nicolas BAY
Françoise DUCHAUSSOY
Jacques GAILLARD
Isabelle GILBERT
Damien LENOIR
Elizabeth LALANNE DE HAUT
Guillaume PENNELLE
Geneviève SALVISBERG
Union de la Droite
Calvados
Rodolphe THOMAS
Sophie GAUGAIN
Marc MILLET
Nathalie PORTE
Patrick GOMONT
Emmanuelle DORMOY
Jean-Marie BERNARD
Elisabeth JOSSEAUME
Didier VERGY
Lynda LAHALLE
Serge TOUGARD
Catherine GOURNEY-LECONTE
Eure
Hervé MORIN
Michèle ROUVEIX
Guy LEFRAND
Nathalie LAMARRE
François-Xavier PRIOLLAUD
Karêne BEAUVILLARD
Hervé MAUREY
Anne-Laure MARTEAU
François OUZILLEAU
Marie-Noëlle CHEVALIER
Manche
David MARGUERITTE
Anne-Marie COUSIN
Jean-Manuel COUSIN
Claire ROUSSEAU
Hubert LEFÈVRE
Florence MAZIER
Pascal MARIE
Christiane VULVERT
Pierre VOGT
Orne
Bertrand DENIAUD
Catherine MEUNIER
Ludovic ASSIER
Séverine YVARD
Laurent MARTING
Seine-Maritime
Françoise GUÉGOT
Jean-Baptiste GASTINNE
Catherine MORIN-DESAILLY
Julien DEMAZURE
Marie-Agnès POUSSIER-WINSBACK
Hubert DEJEAN DE LA BATIE
Marie-Françoise GUGUIN
Pascal HOUBRON
Nathalie THIERRY
Thierry DULIÈRE
Malika CHERRIERE
Didier PERALTA
Clotilde EUDIER
Xavier LEFRANÇOIS
Valérie EGLOFF
Edouard DE PRADEL DE LAMAZE
Isabelle VANDENBERGHE
Jean-François BLOC