C'est en croyant du coeur qu'on parvient à la justice. (st Paul)

"Le calendrier républicain est l'héritier du calendrier liturgique mais, dans notre société sécularisée, les rendez-vous de foi sont devenus, pour beaucoup, vides de sens.

Avec une grande sensibilité spirituelle, Marie-Christine Bernard nous entraine dans ce voyage à la fois culturel, anthroplogique, théologique, et nous fait découvrivr la richesse de cet itinéraire. Suivre avec elle le fil de l'année civile et liturgique, c'est redonner sens et rythme au temps.

Plus qu'une initiation éclairante à la culture populaire et plus qu'une présentation claire de la foi chrétienne, une magnifique méditation pour chaque temps de l'année." (Extrait de la 4ème de couverture)