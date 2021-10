Le bâtiment BBC se développe

Un BBC est respectueux de l’environnement et permet de faire des économies d’énergie et donc, d’argent. L’association Effinergie, créée en 2006, a pour objectif le développement de la construction de maisons neuves et de bâtiments, performants et énergétiques. La notion du BBC est alors apparue, en adéquation avec les objectifs du Grenelle de l’environnement. Dans le Calvados, la consommation d’un BBC ne doit pas dépasser les 50 Kilowatt-heure ep./m2/an (unité de mesure de l’énergie). Dans d’autres régions, elle doit atteindre, une valeur comprise entre 40 et 60 KWh ep/m2/an. L’isolation du bâtiment, l’étanchéité de l’air, la forme et l’agencement de la maison par rapport au soleil sont autant d’aspects qui font partie de la convention.



Des solutions possibles

Des solutions permettent d’accéder plus facilement à une consommation moins élevée. Par exemple, Gaz réseau distribution France (GRDF) conseille l’association d’un gaz naturel à des panneaux solaires thermiques. “Des chaudières à condensation ou des pompes à chaleur gaz naturel offrent une très haute performance”, explique Nicolas Doublet, animateur construction neuve en Basse-Normandie. La société de menuiserie Technibaie propose des fenêtres isothermiques et acoustiques. “L’économie d’énergie est l’un de nos objectifs”, note Aurélien Cancian, responsable communication et développement de l’entreprise.

