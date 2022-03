Exposition : Odiphate Loukondo, des oeuvres qui font voyager

C'est un concentré de la carrière d'Odiphate Badila Loukondo qui s'offre ce dimanche aux visiteurs du Moulin de la Pannevert. Ce Congolais, arrivé il y a plus d'un an en France, y expose une quinzaine d'oeuvres, certaines datant de plusieurs années, d'autres plus récentes. "Ce sont des peintures à l'huile ou à l'acrylique. J'utilise également des pigments naturels, comme de l'écorce de palmier. Je fais également du collage avec les coquillages."

"Je suis capable de grandes choses" Odiphate Badila Loukondo

Les thèmes abordés dans les oeuvres d'Odiphate Loukondo restent très variés. Sur une toile (voir photo), on peut apercevoir deux femmes coiffant deux autres : "Je voulais valoriser le métier de la tresse. Dans chaque oeuvre, je raconte une histoire. Ce sont des scènes vues quotidiennement quand j'habitais en Afrique." Sur ce même tableau figurent également un perroquet et une souris, une manière pour l'artiste "d'associer l'homme à son environnement". D'animaux, il en est également question sur une autre toile où figurent des éléphants : "Je voulais sensibiliser à la question de la protection de ces animaux menécés de disparition à cause de leur ivoire." A chaque fois, l'oeuvre permet au visiteur de voyager.

Cette exposition, où les oeuvres peuvent être acquises à partir de 50€, doit servir de tremplin à Odiphate : "Je veux faire de grandes choses, de grandes fresques. Je suis capable d'égalerles plus grands artistes dessinateurs-peintres de parle monde : qu'on me mette à l'épreuve !"

Pratique. Dimanche 13 décembre, de 13h à 18h, au Moulin de la Pannevert, 1, rue de la Pannevert à Rouen.