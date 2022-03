Wolfsburg (Allemagne) (AFP). Volkswagen: éclaircissements attendus de la direction sur le dieselgate

La nouvelle direction de Volkswagen va tenter jeudi d'apporter un peu plus de lumière sur la vaste tricherie aux normes anti-pollution de millions de voitures diesel, scandale qui ébranle le géant allemand de l'automobile depuis trois mois. Pile avant ce rendez-vous, la pression s'est relâchée sur un autre front, Volkswagen ayant indiqué mercredi que les soupçons de mensonges sur les émissions de CO2 de 800.000 autres voitures ne s'étaient pas vérifiés. Mais même écarté ce deuxième volet, les interrogations se bousculeront pour la première séance de questions-réponses à laquelle le patron de Volkswagen Matthias Müller se prêtera en chair et en os. Propulsé en catastrophe aux manettes du groupe en septembre, il s'est déjà livré à l'exercice fin octobre par téléphone, pour dévoiler la première perte trimestrielle du groupe en quinze ans, conséquence directe du scandale. L'objet de la conférence de jeudi est "d'informer sur l'actuelle avancée des explications sur la thématique du diesel ainsi que la nouvelle orientation de l'entreprise". M. Müller sera accompagné pour cela de Hans-Dieter Pötsch, le nouveau président du conseil de surveillance. L'organe de contrôle a tenu une énième réunion extraordinaire mercredi. "Les incertitudes entourant Volkswagen restent considérables", relevaient il y a quelques jours les analystes de Morgan Stanley. Elles concernent l'impact du scandale sur les ventes, qui ont clairement déjà pris un coup ces derniers mois, le montant des amendes et autres coûts judiciaires, mais aussi la capacité du groupe aux douze marques à revoir son organisation et ses priorités, lui qui a déjà évoqué des coupes dans les investissements. - Recherche des coupables - Mi-septembre les autorités américaines ont révélé que des moteurs diesel de Volkswagen étaient équipés d'un logiciel pouvant fausser le niveau d'émissions d'oxydes d'azote (NOx). Le groupe a rapidement avoué que c'était le cas de onze millions de véhicules, surtout en Europe, de différentes marques (VW, Seat, Audi, Skoda, utilitaires). En parallèle des multiples enquêtes judiciaires ouvertes dans différents pays, mais aussi des perquisitions faites à son siège de Wolfsburg, le constructeur a lancé sa propre enquête interne. Pour l'heure, pas grand chose n'a filtré sur cette chasse au coupable. Volkswagen a indiqué qu'une cinquantaine de ses 600.000 salariés étaient passé aux aveux, dans le cadre d'une proposition d'amnistie ouverte jusqu'à fin novembre. Huit salariés ont été suspendus, et Volkswagen s'en tient à la version d'un manquement circonscrit à quelques-uns. En amont du vaste rappel qui doit commencer en janvier des véhicules manipulés, Volkswagen a présenté en novembre les interventions nécessaires pour les remettre aux normes: une simple mise à jour de logiciel pour certains, flanquée de l'ajout d'une pièce de plastique pour d'autres. Soit à peine une heure au garage pour des performances de conduite censées rester intactes, une simplicité qui a laissé sceptique nombre d'analystes et d'experts. "Cette réparation contre toute attente simple et peu coûteuse () soulève plus de questions qu'elle n'apporte de réponses" et notamment "laisse perplexe devant les raisons de l'utilisation d'un tel logiciel", pour les analystes de Crédit Suisse. - Pas de tricherie au CO2 - Si Volkswagen est encore bien loin d'être sorti du scandale des moteurs truqués, "le scandale après le scandale" -- celui de niveaux d'émission de CO2 sous-évalués sur les fiches techniques de voitures -- a lui disparu tout seul. Début novembre, le constructeur avait avoué, cette fois-ci de lui-même, que quelque 800.000 voitures affichaient dans leur fiche technique un niveau d'émissions de CO2 plus bas que la réalité. Le mensonge sur la véritable action polluante de ses voitures s'étendait ainsi au gaz polluant principalement responsable du réchauffement climatique, et aux voitures à essence. Mais, nouvelle vérification faite, Volkswagen a assuré mercredi que ces soupçons ne s'étaient pas vérifiés. Le groupe, qui a déjà provisionné 6,5 milliards d'euros pour le "dieselgate", s'épargne ainsi deux milliards d'euros de coûts liés à cette autre affaire. Et son cours de Bourse en a profité pour poursuivre sa remontée: il a déjà repris environ la moitié des 40% perdus en quelques jours en septembre.

