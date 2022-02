Régionales 2015 en Normandie. La liste de l'union de la Gauche pour le second tour

Les deux têtes de listes du 1er tour que sont Yannic Soubien pour les verts et Sébastien Jumel pour le Front de Gauche seront hormis faillite totalement improbable de la gauche conseiller régionaux. Leurs positions de n°3 sur les listes ornaise et Seino marine, les placent en positions ultras éligibles.

Le Front de Gauche, arrivé devant Normandie Ecologie au 1er tour, pèse plus lourd sur la liste avec 9 voir 10 représentants éligibles en cas de victoire parmi lesquels la Caennaise Marie Jeanne Gobert ou le Vernonais Jean Luc Lecomte.

Du côté de Normandie Ecologie, on retrouve 18 membres sur l'ensemble de la liste soit un de plus que le Front de Gauche mais seulement 7 "éligibles" au mieux dont le manchois François Dufour ou le Seinomarin Claude Taleb.

Et puis, il y a ceux qui font les frais de cette fusion en reculant sur la liste au point ne plus être éligible comme Antoine Casini, conseiller départemental du Calvados et Djoudé Merabet, le maire d'Elbeuf dont l'avenir au conseil régional semble très compromis.

Découvrez ici la liste du 2nd tour

