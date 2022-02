Paris (AFP). Migrants: Paris et Berlin convaincus que les flux doivent être réduits

Les ministres français et allemand de l'Intérieur se sont dits "fermement convaincus" que les flux de migrants arrivant en Europe "doivent être réduits", dans une lettre commune envoyée à la Commission européenne. "Nous rejetons très fermement toute confusion entre terroristes et migrants", estiment Bernard Cazeneuve et Thomas de Maizière dans cette lettre datée du 3 décembre, appelant aussi à "trouver une réponse commune à la crise des réfugiés" et plaidant pour un "renforcement substantiel" du rôle et des opérations de Frontex, l'agence européenne de coordination de la surveillance des frontières.

