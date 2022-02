Londres (AFP). Fifa: le FBI s'intéresse à Blatter dans le cadre d'un scandale de corruption

Le FBI examine des documents qui prouveraient que le président de la Fifa Sepp Blatter avait connaissance des pratiques de corruption au sein de la Fifa dans le cadre d'un scandale dans les années 1990, selon une enquête de la BBC diffusée dimanche. L'enquête américaine porte sur le scandale ISL, une société de marketing sportif soupçonnée d'avoir versé 92 millions d'euros de pots-de-vin pour obtenir des droits de diffusion de plusieurs compétitions dans les années 1990. Selon le média britannique, la justice américaine est en possession d'une lettre écrite par le prédécesseur de Blatter à la tête de la Fifa, Joao Havelange, dans laquelle l'ancien dirigeant brésilien écrit, à propos des versements d'ISL, que Blatter avait "complète connaissance de toutes les activités" et a "toujours été tenu informé" des paiements. Toujours selon la BBC, Joao Havelange et l'ancien président de la Fédération brésilienne Ricardo Teixeira, notamment, auraient reçu des dessous-de-table. Sepp Blatter, bras-droit de Havelange avant de lui succéder en 1998, a toujours maintenu n'avoir jamais été au courant de ces pratiques de corruption. Le Suisse est visé par une procédure pénale suisse "pour soupçon de gestion déloyale et abus de confiance" depuis septembre. En outre, il est soupçonné d'un "paiement déloyal" de deux millions de francs suisses à Michel Platini. Il est actuellement suspendu 90 jours par la Fifa. Il n'a pas répondu aux sollicitations de la BBC, a assuré le média britannique.

