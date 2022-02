Bakou (AFP). Azerbaïdjan: une plateforme pétrolière en feu, un mort et 30 disparus

Le violent incendie d'une plateforme pétrolière de la mer Caspienne, en Azerbaïdjan, a fait au moins un mort et une opération était en cours samedi pour tenter de sauver 30 employés qui restaient portés disparus plus de 24 heures après le début du sinistre. "Malgré de mauvaises conditions météorologiques, 32 personnes ont pu être sauvées", a annoncé le président de cette ex-république soviétique du Caucase, Ilham Aliev, dans un décret créant une commission chargée de coordonner les secours. "Selon les informations préliminaires, une personne est morte. A l'heure actuelle les opérations de secours se poursuivent", a ajouté le président, sans préciser combien de personnes se trouvaient encore sur place. La compagnie pétrolière publique azerbaïdjanaise Socar, qui exploite la plateforme, a publié samedi soir sur son site internet la liste des noms de 30 disparus et 32 rescapés. Des télévisions azerbaïdjanaises ont diffusé des images aériennes très spectaculaires de la plateforme en grande partie dévorée par des flammes de plusieurs mètres de haut dans une mer démontée. Selon Socar, une tempête a endommagé une conduite de gaz vendredi sur la plateforme numéro 10 dans la section Guneshli du gisement d'hydrocarbures offshore en eaux profondes Azeri-Chiraq-Guneshli, dans le sud de la mer Caspienne. Les dégâts ont provoqué un incendie qui continuait à faire rage samedi tandis que les conditions météorologiques difficiles compliquaient les opérations de sauvetage menées par les services de secours. Dans un communiqué, le parquet général a annoncé l'ouverture d'une enquête afin de mettre au jour d'éventuelles "infractions aux règles de sécurité incendie". - Vents très violents - Selon le parquet, la conduite de gaz a été endommagée vendredi à 13H40 GMT par des vents atteignant les 40 mètres par seconde (144 km/h). Les employés se sont réfugiés dans des canots de sauvetage qui ont été abaissés à 10 mètres au dessus de la mer mais l'un d'entre eux avec quatre personnes s'est détaché en raison du vent vers 18H45 GMT, entraînant la mort de l'un de ses occupants, a précisé la même source. "Pour accélérer les opérations de secours et la coordination du travail des structures gouvernementales, je prends la décision de créer une commission gouvernementale dirigée par le Premier ministre Artur Rasizadé", a annoncé le président Aliev dans son décret. Ex-république soviétique de neuf millions d'habitants frontalière de l'Iran, la Géorgie, l'Arménie et la Russie, l'Azerbaïdjan concentre 80% des richesses pétrolières du Caucase du Sud. Ce gros exportateur d'énergie constitue le point de départ de voies stratégiques de transport de pétrole de la mer Caspienne vers l'Europe en contournant la Russie. La Turquie et les Européens souhaiteraient également s'y approvisionner en gaz, notamment à partir du gisement géant de Shah-Deniz dont les premières livraisons sont espérées pour 2018. Le gisement de Guneshli a été découvert en 1981 dans le sud de la mer Caspienne, à 90 kilomètres à l'Est de la capital Bakou. L'accord d'exploration et d'exploitation des ressources de la Caspienne a été signé en 1994 entre un consortium international comprenant de nombreuses compagnies pétrolières multinationales dont le norvégien Statoil, les américains Chevron et ExxonMobil, le turc Petro SC, le britannique BP ou le japonais Inpex. La production de la section Guneshli a débuté en avril 2008. La plateforme numéro 10 est exploitée par Socar seule. Plusieurs accidents mortels ont eu lieu ces dernières années sur des plateformes pétrolières offshore. Les plus importants ont eu lieu en Russie, où le naufrage d'une plateforme a fait 53 morts en 2011 dans l'Extrême orient, aux Etats-Unis, avec l'explosion de la plateforme Deepwater Horizon de BP (11 morts) dans le golfe du Mexique, et au Mexique, où un accident au large de Campeche (sud-est) a fait 21 morts en 2007. La pire catastrophe des 40 dernières années remonte à juillet 1988, quand un incendie sur la plate-forme Piper Alpha en Mer du Nord, probablement provoqué par une fuite de gaz, a fait 167 morts.

