Zurich (AFP). Fifa: 2 vice-présidents, paraguayen et hondurien, arrêtés à Zurich

Les deux responsables de la Fifa arrêtés jeudi sont des vice-présidents de la fédération internationale de football, le Hondurien Alfredo Hawit et le Paraguayen Juan Angel Napout, a indiqué un haut responsable de la Fifa à l'AFP. "Les deux personnes qui ont été arrêtées sont Juan Angel Napout du Paraguay et Alfredo Hawit Banegas du Honduras", a déclaré ce responsable sous le couvert de l'anonymat. M. Hawit est le chef par intérim de la Confédération d'Amérique du Nord, centrale et des Caraïbes (Concacaf) tandis que M. Napout préside la Confédération sud-américaine (Conmebol). Les deux hommes ont été interpellés à l'aube à Zurich en marge d'un Comité exécutif de la Fifa à la demande des Etats-Unis en vue de leur extradition pour des soupçons de corruption. Le ministère suisse de la Justice a confirmé l'arrestation de deux responsables sans donner leur identité. Il a précisé que "ces cadres haut placés auraient été payés en échange de la vente de droits de marketing en lien avec la diffusion de tournois en Amérique latine et de qualifications pour la coupe du monde". Sept responsables du football mondial avaient déjà été interpellés le 27 mai pour des soupçons de corruption et blanchiment d'argent.

