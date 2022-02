Paris (AFP). Le taux de chômage au 3e trimestre au plus haut depuis 1997

Le taux de chômage a bondi au troisième trimestre 2015, à 10,2% de la population active en France métropolitaine (+0,2 point), touchant plus de 2,9 millions de personnes, son plus haut niveau depuis 1997, a annoncé jeudi l'Insee. En incluant l'outre-mer, le taux de chômage mesuré par l'Institut de statistiques, selon les normes du Bureau international du travail (BIT), s'élève à 10,6% de la population active. Il a crû de 0,2 point sur un an en métropole, et également de 0,2 point par rapport au trimestre précédent, soit 75.000 chômeurs de plus. Au total, l'Insee a recensé 2,941 millions de chômeurs en France métropolitaine. Cette hausse touche l'ensemble des classes d'âge mais frappe plus particulièrement les jeunes actifs (+1 point chez les 15-24 ans par rapport au 2e trimestre). Il s'agit du plus fort taux enregistré depuis le dernier trimestre 1997. Ces évolutions sont à analyser avec prudence, car elles se situent dans la marge d'erreur de +/-0,3 point de la statistique de l'Insee. Les chiffres de l'Insee diffèrent de ceux de Pôle emploi car ils ne mesurent pas le chômage de la même manière: Pôle emploi recense les demandeurs d'emploi enregistrés sur ses listes alors que l'Insee mesure son taux à partir d'une enquête effectuée chaque trimestre auprès de 110.000 personnes. Seul le taux de chômage de l'Insee est reconnu au niveau international. L'Insee relève par ailleurs une légère hausse du sous-emploi, c'est-à-dire essentiellement les personnes en temps partiel subi: 0,1 point de plus sur un trimestre, soit 1,7 million de personnes, en grande majorité des femmes.

