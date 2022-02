Nekfeu est l'artiste le plus écouté sur Spotify en 2015

Son album Feu sorti en juin dernier récolte pas moins de 41 millions de streams, ce qui fait de lui le plus écouté par les internautes devant Mon cœur avait Raison de Maître Gims et Peace Is The Mission de Major Lazer. La jeune Louane se retrouve, elle, en 5ème position avec Chambre 12.

Au niveau mondial, The Weeknd remporte les suffrages haut la main avec Beauty Behind The Madness séduisant 60 millions d'auditeurs. Quant à l'artiste le plus écouté partout dans le monde, après Ed Sheeran l'an passé, c'est le rappeur canadien Drake qui s'offre le trophée virtuel en 2015 avec 1,8 milliards d'écoutes.

Voici le classement complet par artistes, chanons et albums :

Top 5 des artistes en France

1-Nekfeu

2-Jul

3-Maître Gims

4-Rihanna

5-Booba



Top 5 des chansons en France

1-Lean On (feat. MØ & DJ Snake) – Major Lazer

2-Cheerleader - Felix Jaehn Remix Radio Edit – OMI

3-Uptown Funk – Mark Ronson

4-Stole the Show – Kygo

5-See You Again (feat. Charlie Puth) – Wiz Khalifa



Top 5 des albums en France

1-Feu – Nekfeu

2-Mon Coeur Avait Raison – Maître Gims

3-Peace Is The Mission – Major Lazer

4-Beauty Behind The Madness – The Weeknd

5-Chambre 12 – Louane

Top 5 des artistes dans le monde

1-Drake

2-Ed Sheeran

3-The Weeknd

4-Maroon 5

5-Kanye West



Top 5 des artistes masculins dans le monde

1-Drake

2-Ed Sheeran

3-The Weeknd

4-Maroon 5

5-Kanye West



Top 5 des artistes féminines dans le monde

1-Rihanna

2-Ariana Grande

3-Nicki Minaj

4-Beyoncé

5-Ellie Goulding



Top 5 des albums dans le monde

1-Beauty Behind The Madness – The Weeknd

2-If You’re Reading This It’s Too Late – Drake

3-Peace Is The Mission – Major Lazer

4-Stories – Avicii

5-Title – Meghan Trainor