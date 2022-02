Berlin (AFP). Allemagne: le chômage recule à 6,3%, son niveau le plus bas

Le chômage recule à 6,3% en Allemagne, son niveau le plus bas de ces 25 dernières années, selon des chiffres publiés mardi qui témoignent de la solidité du marché du travail allemand alors qu'il devra intégrer des centaines de milliers de réfugiés. Le taux de chômage en données corrigés des variations saisonnières (CVS) s'est établi à 6,3%, après avoir stationné pendant des mois à 6,4%, a annoncé mardi l'Agence pour l'emploi. C'est son plus bas niveau depuis la Réunification et un des taux les plus faibles d'Europe: le chômage en zone euro s'élevait à 10,7% le mois dernier et en Italie à 11,5%, selon des chiffres publiés eux aussi mardi. En données CVS toujours, le nombre de chômeurs en Allemagne a reculé de 13.000 sur un mois, plus que la baisse de 5.000 anticipée par les analystes. En chiffres bruts le nombre de chômeurs, à 2,633 millions, affiche aussi un plus bas depuis 1990 et le taux est stable à 6%. "Le chômage a baissé, l'emploi a à nouveau considérablement augmenté, le marché du travail s'est encore une fois bien comporté ce mois-ci", a résumé le président de l'Agence, Frank-Jürgen Weise, dans un communiqué. Stefan Kipar, économiste de BayernLB, avance que "les températures clémentes en novembre pourraient avoir eu un effet positif". Mais au-delà de cela, le marché du travail est indéniablement "en bonne condition", et n'a pas souffert outre mesure du scandale des moteurs truqués de Volkswagen, contrairement aux craintes de certains. "La dynamique reste soutenue et la capacité d'intégration de nouvelle main d'oeuvre est là, sur fond de chiffres en hausse d'arrivées de migrants", poursuit-il. L'Allemagne devrait accueillir cette année environ un million de candidats à l'asile. Si beaucoup y voient une nouvelle manne de main d'oeuvre salutaire dans un pays à la population vieillissante et où certains secteurs ont déjà du mal à assurer la relève, d'autres s'inquiètent d'une hausse du chômage, au moins temporairement. Les effets des nouvelles arrivées sur les statistiques du chômage se feront toutefois encore un peu attendre: seuls ceux qui ont obtenu le statut de réfugié peuvent s'inscrire au chômage, un processus qui prend plusieurs mois. Il faudra donc vraisemblablement attendre le printemps 2016 pour déceler une augmentation du chômage imputable à ce facteur.

