Orne. Fermeture du centre de dépistage Sida à Alençon

Ce centre de dépistage, situé Rue de la Demi-Lune à Alençon, était jusqu'à présent géré par le Conseil départemental. Mais il ne s'agissait là que d'une compétence déléguée par l’État, et elle ne sera désormais plus assurée par le département.

Cette restructuration est la même dans toute la France : l'Agence Régionale de Santé de Basse-Normandie annonce qu'une autre structure, intitulée « Cegidd » (pour Centre gratuit d'information, de dépistage et de diagnostic) va prendre le relais. A partir du premier janvier en plus du VIH, ces nouveaux centres traiteront des hépatites virales, des IST, de la santé sexuelle et ils devront mieux cibler les publics les plus vulnérables.

La continuité sera donc assurée, avec une question : dans l'Orne, on ne sait pas encore où ce nouveau centre sera implanté.

Mais à l'occasion de cette réorganisation, l'ARS réfléchit à mettre en place un meilleur maillage du territoire ornais, que ce qui existait jusqu'à présent.