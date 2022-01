Strasbourg (AFP). Le marché de Noël de Strasbourg ouvre sous haute sécurité

Filtrage des véhicules, patrouilles armées: Strasbourg a donné vendredi le coup d'envoi de son 445e marché de Noël, placé sous haute surveillance militaire et policière dans le contexte des attentats du 13 novembre. Les premiers badauds ont commencé à arpenter les allées du marché de Noël strasbourgeois, qui s'est ouvert à 14H00, tandis que des policiers filtraient les accès des véhicules au centre historique. C'est la première fois que la capitale alsacienne connaît un tel dispositif sécuritaire depuis le sommet de l'Otan à Strasbourg en avril 2009, selon la municipalité. Comme lors du sommet de l'Otan, des "zones de protection" ont été mises en place dans le centre et à la gare ferroviaire, avec des contrôles renforcés. Un "périmètre de sécurité" spécial a ainsi été mis en place autour du centre, où la circulation est interdite tous les jours de 10H00 à 20H00 durant les 4 semaines du marché de Noël. Seuls les véhicules des résidents disposant d'un parking privé et des abonnés aux parkings municipaux peuvent franchir les postes de contrôle et accéder au centre. Quant au stationnement, il est également interdit sur la voie publique sous peine d'enlèvement. En dépit d'un contexte sécuritaire tendu, 2 millions de visiteurs sont attendus, un niveau comparable aux précédentes années. "Les gens sont là, il n'y a pas de souci", s'est réjouie Claudine Hoermann, qui tient un chalet proposant pains d'épices, biscuits de Noël et vin chaud. "On constate beaucoup de sécurité, beaucoup de militaires", reconnaît-elle à propos des hommes en armes, qui se mêlent à la foule des badauds. "C'est rassurant de voir que le monde est là", ajoute-t-elle: "de toute façon, soit on dit +j'y vais+, soit on commence à creuser dans son jardin pour installer un bunker". - Un sapin tricolore - "On avait peur de ne pas avoir le marché et puis il a eu lieu: je suis convaincu qu'il ne se passera rien", affirmait, verre de vin chaud à la main, Francisco Yao, peintre en bâtiment originaire de Côte d'Ivoire, depuis 15 ans en Alsace, qui dit aimer "ce marché convivial où les gens sourient: c'est un peu le bonheur". Les abords de la cathédrale font l'objet d'une surveillance particulière et les forces de police ont aussi reçu l'ordre de procéder à des "contrôles d'identité aléatoires" à proximité des 12 sites du marché et ses 290 chalets. Des mesures de sécurité vues comme "une bonne chose" par Adrian et Susanne Michel, un couple de jeunes mariés venus de Berne (Suisse): "en tout cas, nous n'avons pas peur. On peut se balader en toute tranquillité sur le marché". Pétards, feux d'artifice et armes factices sont également interdits, "une disposition de bon sens dans un contexte de fébrilité" de la population, a souligné jeudi le préfet, Stéphane Fratacci. Le coup d'envoi des illuminations devait être donné à 18H45 par la chanteuse française d'origine indonésienne Anggun, engagée dans la cause des droits de l'Homme, lors d'un concert au pied du grand sapin au centre-ville. Plusieurs milliers de personnes étaient attendues place Kléber pour entendre l'artiste chanter La Marseillaise, dans le cadre d'un hommage aux victimes des attaques de Paris et de Saint-Denis. Haut d'une trentaine de mètres et entièrement décoré de boules en verre ressemblant à des bulles de savon, le grand sapin installé sur la place devait être illuminé aux couleurs du drapeau français. Le marché de Noël de Strasbourg est un des plus anciens de France et un des premiers qui s'est créé en Europe. Les premières traces historiques de ce marché remontent à 1570.

