Bonne table : le Diapason, l'accord parfait du Palais

De A à Z, le Diapason nous a séduits. Sa situation dans la ville est on ne peut plus idéale. Blotti au cœur de l'espace du Palais, le Diapason jouit également de la proximité avec le centre-ville.

Dès mon arrivée, je m'installe confortablement sur la banquette sur laquelle de gros coussins sont disposés. Rien n'est plus tentant que de commander un thé et de se poser pour quelques heures, un livre à la main. Ce midi, le programme est différent mais non moins plaisant. Mon amie me rejoint. Nous optons pour des menus à 15€ et 18€. Elle choisit la bavette, qu'elle accompagne de frites et de salade. Pour ma part, ce sera parmentier de canard, proposé avec des frites pour les plus gourmands. Le tout est très copieux, la viande de mon amie parfaitement cuite et tendre.

En dessert, nous testons le moelleux et la marquise au chocolat. Le tout semble fait maison et c'est l'un des points forts de ce restaurant qui va sans doute perdurer. Après un café avalé rapidement, nous partons à regret, et je me promets de revenir, cette fois pour profiter de la banquette avec un livre et une tasse de thé fumante.

Pratique. Le Diapason, espace du Palais à Rouen. Tél. 02 35 07 64 59