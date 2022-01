Paris (AFP). Fifa: Platini radié à vie ?

Michel Platini sera-t-il radié à vie du monde du foot ? C'est ce que préconise le rapport d'enquête interne à la Fifa à propos du fameux paiement controversé de 1,8 M EUR pour lequel un verdict est attendu en décembre. "La chambre d'instruction du comité d'éthique de la Fifa a requis le bannissement à vie de Michel Platini, nous l'avons vu dans le dossier qui nous a été transmis", a indiqué à l'AFP Me Thibaud D'Alès, avocat de Platini, confirmant une information du quotidien français Libération. Sollicitée par l'AFP, la justice interne de la Fifa s'est refusée à tout commentaire. On ne sait donc pas si la même peine a été requise contre Joseph Blatter, président démissionnaire de la Fifa, suspendu comme Platini jusqu'au 5 janvier à titre provisoire, pour l'affaire du paiement mais aussi pour un contrat de droits TV présumé déloyal envers la Fifa. Blatter "ne connaît pas les réquisitions contre lui", a assuré à l'AFP Klaus Stöhlker, son porte-parole. "J'ai beaucoup de chance, j'ai échappé au bûcher" a ironisé pour sa part Platini en apprenant ces réquisitions, a confié son entourage à l'AFP. Pourtant, les chances du président de l'UEFA d'être un jour celui de la Fifa, avec une élection toujours prévue le 26 février, semblent réduites en cendres. D'ailleurs, pour l'ancien capitaine des Bleus, "la présidence de la Fifa passe au second plan maintenant, la priorité est de blanchir son nom", précise-t-on à l'AFP autour de lui. Si sa radiation est actée, Platini devra faire appel en interne à la Fifa, puis se tourner devant le Tribunal arbitral du sport (TAS) de Lausanne en cas de rejet. Or les délais des appels successifs attendus ne joueront pas en sa faveur. - 'Peine de mort' - Le 10 octobre, l'ex-triple Ballon d'Or a contesté devant la Fifa sa suspension provisoire de 90 jours prononcée deux jours avant. Cause de cette sanction: ce fameux paiement de 1,8 M EUR reçu en 2011 de la part de Blatter, pour un travail de conseiller achevé en 2002. Il a fallu un mois et huit jours pour que la chambre des recours de la Fifa lui notifie le 18 novembre le rejet de cet appel. Platini s'est alors tourné le 20 novembre vers le TAS, juridiction sportive suprême et indépendante. En procédure d'urgence, le TAS peut rendre sa décision entre deux et trois semaines. En cas de radiation ou autre sanction lourde de la chambre de jugement, il faudra refaire ce même parcours du combattant. "Ce bannissement requis est conditionné à la preuve d'une corruption", selon Me D'Alès, qui dénonce "une démesure de la peine requise" et estime qu'elle "ne repose sur rien dans le dossier". Comment expliquer que la justice interne de la Fifa réclame une peine si lourde ? Le versement controversé est-il seul en cause, ou d'autres faits sont-ils reprochés à Platini ? Pour son avocat, l'acte d'accusation repose uniquement "sur un paiement considéré comme malhonnête". Un ancien cadre de la Fifa, interrogé par l'AFP, estime au contraire que "la commission d'éthique reproche d'autres choses que le seul versement d'1,8 million". "Le bannissement à vie dans le football est l'équivalent de la peine de mort dans le droit pénal", fait valoir cette source. - 'Pur scandale' - Le camp Platini, lui, dénonce une instruction à charge et un "pur scandale". "On peut se demander si la personne chargée d'enquêter (à la Fifa, Vanessa Allard, ndlr) ne doit pas être appelée la personne +chargée d'éliminer Michel Platini+ en vue de la présidence de la Fifa", a déclaré Me d'Alès. L'avocat garde encore un mince espoir: le magistrat allemand Hans-Joachim Eckert, à la tête de la chambre de jugement, "ne peut se contenter de spéculations pour condamner quelqu'un". "Tout comme le TAS", souligne-t-il encore. Mais les déclarations de Me D'Alès "peuvent aussi créer un problème: si on attaque la Fifa et sa crédibilité, cela peut être un élément supplémentaire retenu contre Michel Platini car le juge Eckert risque de ne pas apprécier", avance une source proche de la Fifa sondée par l'AFP. Le juge Eckert pourrait y voir "la mauvaise foi de Michel Platini et de Me D'Alès: ils ne veulent pas discuter sur un plan factuel mais ils veulent créer de la turbulence", souligne encore cet interlocuteur. Dans le camp de Platini, d'autres sources avancent que Vanessa Allard, magistrat instructeur de la Fifa, est "partie du postulat que ce paiement de 1,8 M EUR ne correspond à rien, et spécule sur une possible falsification des comptes de la Fifa, un possible défaut de loyauté envers la Fifa, un possible conflit d'intérêt et une possible corruption, sans en apporter la preuve". Fin octobre, un des hauts responsables de la Fifa, Domenico Scala, avait avancé l'hypothèse d'une "falsification des comptes de la Fifa" pour expliquer que le paiement ne soit pas apparu dans les comptes avant son versement en 2011. Ce à quoi le camp Platini avait répliqué que ce n'était pas au Français de s'occuper des livres de compte de l'instance suprême du foot.

