New York (AFP). Pharmacie: méga-fusion entre Pfizer (Viagra) et Allergan (Botox)

Les groupes pharmaceutiques Pfizer et Allergan ont officialisé lundi leur projet de méga-fusion dans une opération estimée à 160 milliards de dollars, une transaction qui permettra notamment au groupe américain d'alléger sa facture fiscale. Cette fusion complexe entre l'américain Pfizer, qui commercialise notamment le Viagra, et le fabricant du traitement anti-rides Botox, basé en Irlande, devrait être finalisée au deuxième semestre 2016. L'opération, approuvée par les conseils d'administration des deux groupes, prévoit que les deux entreprises soient regroupées sous l'entité juridique d'Allergan, qui deviendra la maison-mère, puis renommée Pfizer. Le siège opérationnel de la nouvelle société sera basé à New York mais son siège administratif restera bien en Irlande. La société sera elle cotée à Wall Street sous le symbole, "ticker" de Pfizer (PFE). Selon des sources proches du dossier, Pfizer souhaitait pouvoir échapper aux nouvelles mesures du Trésor visant à rendre difficile l'évitement fiscal des entreprises américaines qui veulent se domicilier à l'étranger par le biais d'acquisitions ou "Tax Inversion". Le laboratoire américain dispose d'un gros trésor de guerre logé à l'étranger et il ne souhaite pas le rapatrier aux Etats-Unis par peur de payer trop d'impôts. Selon un communiqué commun des deux entreprises, l'opération représente une prime de 30% sur le cours de clôture de leur action respective du 28 octobre, quand ils avaient confirmé l'existence de discussions sur leur rapprochement. Les actionnaires actuels de Pfizer détiendront 56% de la nouvelle entreprise, et ceux d'Allergan 44%. Les actionnaires d'Allergan se verront proposés 363,63 dollars par titre, et ceux de Pfizer 32,18 dollars. Pfizer prendra aussi le dessus au conseil d'administration de cette future entreprise, avec 11 membres issus de ses rangs, contre seulement 4 pour Allergan. Pfizer prévoit que l'opération lui sera financièrement favorable à partir de 2018. C'est le plus gros projet de fusion annoncé cette année, devant celui des brasseurs SabMiller et AB Inbev (112 milliards d'euros).

Recevez l'essentiel de l'actualité chaque jour par email S'inscrire