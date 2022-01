Seattle (Etats-Unis) (AFP). Mondial 2015 de squash: Gaultier décroche enfin son Graal

Le Français Grégory Gaultier a remporté le titre mondial 2015 à sa cinquième apparition dans une finale d'un Championnat du monde de squash, dimanche à Seattle (Etat de Washington). Le N.3 mondial a dominé l'Egyptien Omar Mosaad 3 jeux à 0 (11-6, 11-7, 12-10) en 58 minutes. A part une petite frayeur dans le troisième jeu où il a laissé revenir Mosaad, Gaultier a parfaitement maîtrisé sa finale. Il est seulement le deuxième Français à décrocher la couronne mondiale, après Thierry Lincou, en 2004. Celui qui est surnommé "The French General" sur le circuit professionnel avait laissé échapper le titre mondial à quatre reprises, en 2006 -malgré cinq balles de match en sa faveur-, 2007, 2011 et 2013. Il n'a pas rejoint dans l'histoire du squash l'Australien Chris Dittmar, battu à cinq reprises en finale mondiale dans les années 1980, face aux légendes pakistanaises Jahangir et Jansher Khan. "C'est un soulagement", a reconnu l'ancien N.1 mondial qui a hurlé, à genoux, sa joie après le dernier point. - Nonuple champion d'Europe - "Depuis que je suis enfant, je rêve de ce titre, peut-être que je me suis mis trop de pression par le passé", a souligné l'Aixois, marié à une joueuse tchèque. "J'avais perdu quatre finales et je commençais à me demander si j'allais y arriver, mais j'ai continué à croire en moi et à travailler dur", a-t-il insisté. Gaultier, âgé de 32 ans, avait vu son tableau s'éclaircir après les éliminations prématurées des triples champions du monde Ramy Ashour (4e mondial) et Nick Matthew (N.2) ou encore du N.1 mondial, l'Egyptien Mohamed El Shorbagy. Mais il a remporté tous ses matches en trois jeux à l'exception de son quart de finale où il a été poussé dans ses derniers retranchements par l'Egyptien Ali Farag (33e mondial) 3 jeux à 2 (5-11, 11-8, 10-12, 11-1, 11-3). "Lors des sept premiers jours (du Championnat du monde), j'étais malade, mais ma victoire en quart de finale m'a fait du bien et j'ai commencé à me sentir bien", a-t-il révélé. Son adversaire en finale n'avait jamais dépassé jusque-là le 3e tour d'un Championnat du monde. Mosaad, 7e mondial, s'est toujours incliné face au N.1 français et nonuple champion d'Europe en maintenant huit confrontations. Il n'a pas oublié les victimes des attentats meurtriers de Paris: "Notre monde devrait être en paix, chaque personne a le droit au respect. Aujourd'hui, on s'est affronté en finale, mais c'était un affrontement avec beaucoup de respect sur le court et en dehors", a-t-il conclu.

Recevez l'essentiel de l'actualité chaque jour par email S'inscrire