Le nouvel album de Jennifer Lopez sort ce lundi

La star a vendu selon sa maison de disques 55 millions d'albums dans le monde, a déjà dévoilé deux singles extraits de cet opus : I'm Into You, un titre en featuring avec le rappeur Lil Wayne et On The Floor.

Ce dernier morceau produit par RedOne, en duo avec Pitbull s'est classé numéro un dans de nombreux pays dont la France, l'Espagne, l'Allemagne, la Suisse, la Finlande, la Grèce, Australie et aux États-Unis.

Ambassadrice de la marque Gillette, notamment pour les rasoirs Venus, la sexy Jennifer Lopez a récemment effectué son retour sur la scène médiatique depuis le début d'année. La star s'était consacrée depuis 2008 à ses jumeaux. Elle est désormais de retour sur tous les fronts, tant sur le plan musical, qu'au cinéma ou pour les marques.

Le dernier album de Jennifer Lopez, Brave, sorti en 2007, a été un échec commercial. La chanteuse a quitté la major Sony Music après la sortie de ce disque et rejoint Universal.

Tracklisting "Love ?" :

Edition Deluxe

1. On The Floor feat. Pitbull

2. Good Hit

3. I'm Into You feat. Lil Wayne

4. (What Is) LOVE?

5. Run The World

6. Papi

7. Until It Beats No More

8. One Love

9. Invading My Mind

10. Villain

11. Starting Over

12. Hypnotico

13. Everybody's Girl

14. Charge Me Up

15. Take Care

16. On The Floor (Ven a Bailar) feat. Pitbull

Edition Standard

1. On The Floor feat. Pitbull

2. Good Hit

3. I'm Into You feat. Lil Wayne

4. (What Is) LOVE?

5. Run The World

6. Papi

7. Until It Beats No More

8. One Love

9. Invading My Mind

10. Villain

11. Starting Over

12. **Bonus Track** Hypnotico

Jennifer Lopez, Love ?

Sortie : 2 mai 2011

Universal Music