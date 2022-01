Antalya (Turquie) (AFP). G20: adoption définitive du plan contre l'évasion fiscale des multinationales

Les chefs d'Etat et de gouvernement du G20 ont adopté définitivement le plan de lutte contre l'évasion fiscale des multinationales, mis sur pied par l'OCDE, selon le communiqué final de leur sommet d'Antalya (Turquie). Le G20 a souligné qu'il était "crucial" que ce projet connaisse une "mise en oeuvre large et cohérente", en particulier sur le sujet délicat des accords entre administrations fiscales et multinationales (tax rulings), et a "encouragé" les pays en développement à rejoindre le mouvement.

