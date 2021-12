2 présidents de région et un vice-président en campagne à Alençon

La campagne pour les élections régionales de décembre prochain : les socialistes Nicolas Mayer Rossignol et Laurent Beauvais, présidents des régions haute et basse-Normandie, et Christophe Clergeau, actuel premier vice-président des Pays de la Loire, candidat à la présidence de cette région en décembre prochain, ont fait campagne ensemble, ce mardi 10 novembre, à Alençon.