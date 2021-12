Caudebec-les-Elbeuf : interpellé pour recel de vol

La Brigade Anti-Criminalité (BAC) est en patrouille rue Emile Zola à Caudebec-les-Elbeuf le mercredi 4 novembre vers 16h lorsqu'elle aperçoit un cyclomoteur sans plaque d'immatriculation se diriger vers le centre-ville. Les policiers décident de le contrôler. Le pilote du cyclomoteur est pris dans la circulation, mais lorsqu'il aperçoit les forces de l'ordre, il tente de prendre la fuite.

Il est rattrapé par les policiers à pied et interpellé place Hector Suchetet. Le cyclomoteur, qui n'est pas déclaré volé, appartient à une personne demeurant à Bolbec. Le jeune conducteur de 16 ans a été ramené à l'hôtel de police et présenté au service de quart judiciaire. Il a affirmé que le cyclomoteur ne lui appartenait pas et qu'il l'avait trouvé dans une cave à Elbeuf. Le jeune suspect a ensuite été remis à son civilement responsable.

Le cyclomoteur, qui était en défaut d'assurance, a quant à lui été enlevé par le garage de permanence.