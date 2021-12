Emplois précaires dans l' Education Nationale : manifestation à Saint-Lô

Manifestation ce mercredi 4 novembre à Saint-Lô devant l’Inspection Académique, en soutien aux emplois précaires de l’Education Nationale et en particulier aux personnes qui accompagnent les élèves handicapés dans leurs classes. Une action nationale des syndicats qui dénoncent des emplois sous-payés, réclament un vrai statut, et la titularisation de ces personnels et des embauches.

Ecoutez Pascal Besuel de la FSU de la Manche.

Pascal Besuel FSU Impossible de lire le son.

Françoise, est AESH, comprenez accompagnante d’élèves en situation de handicap.

Françoise AESH Impossible de lire le son.

Ces personnes qui aident au quotidien les élèves en situation de handicap, sont au nombre de 700 dans le département de la Manche.