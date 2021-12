Paris (AFP). Soupçons de fraude fiscale: perquisition chez Jean-Marie Le Pen à Saint-Cloud

Le manoir de Montretout à Saint-Cloud (Hauts-de-Seine), où Jean-Marie Le Pen a ses bureaux, était perquisitionnée mercredi dans une enquête portant notamment sur des faits présumés de blanchiment de fraude fiscale, ont annoncé à l'AFP des sources proche du dossier et judiciaire. Cette enquête visant le cofondateur du FN, en rupture de ban avec son parti, avait été ouverte en juin par le parquet national financier (PNF). Elle porte sur des faits présumés de blanchiment de fraude fiscale et d'omission de déclaration de patrimoine, à laquelle sont astreints les parlementaires, a précisé la source judiciaire. Elle est consécutive à des signalements de la cellule antiblanchiment de Bercy (Tracfin) sur un compte bancaire caché à l'étranger, et de la Haute autorité pour la transparence de la vie publique.

Recevez l'actualité gratuitement S'inscrire