Tokyo (AFP). Honda bannit les airbags Takata après avoir découvert des manipulations de données

Le constructeur automobile japonais Honda a annoncé qu'il n'utiliserait plus d'airbags de son compatriote Takata dans ses nouveaux véhicules, se disant "profondément troublé" par le comportement de l'équipementier, soupçonné d'avoir "maquillé" des données. "Aucun nouveau modèle Honda et Acura (la marque de luxe du groupe, NDLR), ne sera équipé avec un airbag Takata conducteur ou passager", a déclaré Honda dans un communiqué. Il s'exprimait après l'annonce d'une amende record aux Etats-Unis contre Takata, lequel a admis qu'il était "informé d'un défaut" et qu'il avait manqué à son obligation d'ordonner des rappels "en temps utile". "Au cours de ces derniers mois, Honda a examiné des millions de pages de documents internes fournis par Takata" et "nous avons pris connaissance d'éléments de preuve suggérant que Takata avait maquillé et manipulé des données", explique le troisième constructeur nippon. "Nous attendons de nos fournisseurs qu'ils agissent avec intégrité en toutes circonstances et nous sommes profondément troublés par un tel comportement", poursuit-il. Honda, premier client de Takata, a été très fragilisé par le scandale Takata, qui l'a contraint à rappeler à lui seul 24,5 millions de voitures. Il s'est progressivement tourné depuis vers d'autres fabricants - parmi les rivaux de Takata, qui occupait le deuxième rang mondial avant ce scandale, figurent le suédois Autoliv, l'américain TRW Automotive et le japonais Daicel. "Dans un avenir proche, nous serons en mesure de remplacer les airbags des voitures rappelées uniquement par des pièces venant d'autres fournisseurs" que Takata, a assuré Honda. Aux termes d'un accord conclu avec les autorités américaines, l'équipementier japonais devra s'acquitter d'une pénalité de 70 millions de dollars et de 130 millions de dollars supplémentaires s'il ne respecte pas ses engagements. Le groupe fait par ailleurs l'objet d'une enquête pénale du ministre de la Justice et de plaintes collectives d'automobilistes. Takata est sur la sellette depuis plusieurs mois pour certains de ses coussins de sécurité qui explosent même en cas de collision mineure, projetant alors des fragments de métal et de plastique sur le conducteur ou le passager. Ce défaut est accusé d'avoir provoqué 8 décès dans le monde, dont 7 aux Etats-Unis, et fait des centaines de blessés.

