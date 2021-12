Paris (AFP). La justice française ouvre une enquête sur un père soupçonné d'être parti avec sa fillette en Syrie

Une enquête a été ouverte en France mardi au lendemain d'une plainte pour enlèvement d'une mère persuadée que son ex-mari est parti avec sa fille de trois ans faire le jihad en Syrie, a-t-on appris de source judiciaire. La section antiterroriste du parquet de Paris a ouvert cette procédure pour soustraction de mineur par ascendant et association de malfaiteurs en relation avec une entreprise terroriste, a précisé cette source. Le 20 octobre, un Franco-Tunisien de 36 ans s'était rendu au domicile de son ex-femme, Magalie Laurent, 35 ans, pour chercher leur enfant, Lila, et l'emmener en vacances en Tunisie. Le 27 octobre, jour où ils devaient être de retour en France, la mère avait reçu un appel téléphonique de sa belle-soeur "disant qu'ils étaient en Turquie et qu'ils ne reviendraient pas", a-t-elle raconté lundi, lors d'une conférence de presse organisée par son avocat. "Je suis persuadée à 1000% que son plan est d'aller en Syrie", a-t-elle ajouté, mettant en avant le fait que son mari "passait ses journées à la mosquée" et tenait "des propos extrêmes, cautionnant (l?attentat de janvier contre le journal satirique) Charlie Hebdo". Le couple s'était rencontré lors de vacances en Tunisie en 2007. Après un mariage civil et la naissance de leur fille, tout avait basculé au début de l'année 2014 avec le licenciement du mari, pour faute grave, de son poste de chef de réception d'un grand hôtel parisien.

