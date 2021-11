Les All Blacks ont conservé leur titre de champion du monde en battant l'Australie 34 à 17, samedi à Twickenham. La Nouvelle-Zélande est la première nation à soulever deux fois d'affilée la Coupe Webb-Ellis. Il s'agit du troisième sacre mondial pour les All Blacks après ceux de 1987 et 2011, conquis à chaque fois à domicile.

