Régionales : la liste du Front de Gauche dans la Manche

Sébastien Jumel, tête de liste Front de Gauche en Normandie, a présenté l'ensemble des 112 candidats des cinq départements, ce samedi 31 octobre, à Honfleur. La liste du maire de Dieppe est composée notamment de membres du Parti Communiste Français (PCF), du Parti de Gauche, et du collectif Ensemble. Une liste intitulée "Un vent de colère, un souffle d’espoir", dont le représentant indique sur Twitter qu'elle est celle de "la gauche anti-asutérité qui ne renonce pas à ses valeurs".

Dans la Manche, la tête de liste est une femme, Valérie Varenne, technicienne chez DCNS. Elle est aussi conseillère municipale et communautaire à Cherbourg, où elle avait recueilli un peu plus de 10% des suffrages lors du dernier scrutin départemental.

La liste est composée de neuf femmes et huit hommes, âgés de 28 à 65 ans. Sept candidats sur dix-sept sont installés dans le Nord-Cotentin. On retrouve une conseillère régionale sortante, en dernier sur la liste, Dominique Jouin, élue à Saint-Lô, en 2010. Un maire est également membre de la liste, Hervé Renet, premier magistrat de Sainte-Croix-Hague. Enfin, le président de l'association citoyenne de défense du CHPC et de promotion de la santé, particulièrement active dans le dossier des urgences de Valognes, est 4e de cette liste.

La liste

- Valérie Varenne, 48 ans, Cherbourg-Octeville, technicienne chez DCNS

- Bertrand Hulin, 36 ans, Tourlaville, professeur d’histoire et géographie