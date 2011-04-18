En ce moment KISS ME DERMOT KENNEDY
PODCASTS NEWSLETTERS

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
En ce moment

Libye: 1.000 morts à Misrata depuis le début du conflit, les rebelles reculent dans l'Est

Les combats qui font rage à Misrata depuis fin février ont fait quelque 1.000 morts et 3.000 blessés, a-t-on appris lundi auprès de la direction de l'hôpital de la ville rebelle libyenne assiégée par les forces loyales au régime.

Publié le 18/04/2011 à 11h48 - Par Jean-Marc Sarrauste
Libye: 1.000 morts &agrave; Misrata depuis le d&eacute;but du conflit, les rebelles reculent dans l&#39;Est

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous

"80% des morts sont civils", a déclaré l'administrateur de l'établissement, le Dr Khaled Abou Falgha, à des journalistes, soulignant que les 60 lits de l'hôpital étaient tous occupés par des blessés.

Le médecin a précisé avoir constaté, depuis la semaine dernière, de graves blessures causées par des bombes à sous-munitions, armes prohibées que les forces loyales au régime de Kadhafi sont accusées par les rebelles et l'organisation Human Rights Watch d'employer depuis jeudi.

Dimanche, les forces pro-Kadhafi se sont rapprochées d'Ajdabiya, repoussant de nouveau vers l'est les rebelles qui ont cependant gardé le contrôle de la ville et tenaient bon aussi à Misrata, ville côtière que les forces loyalistes pilonnent depuis des semaines.

Samedi, les insurgés avaient progressé d'une quarantaine de kilomètres en direction de Brega (Est), située à 80 km à l'ouest d'Ajdabiya, à la faveur de raids aériens de l'Otan les jours précédents.

Mais dès dimanche matin, des tirs intenses sur la porte ouest d'Ajdabiya indiquaient que les forces pro-Kadhafi étaient revenues à moins de 20 km de cette ville stratégique, poussant certains rebelles et les habitants restés dans la ville à fuir par centaines, selon un journaliste de l'AFP.

L'armée a fini par se replier et les rebelles ont gardé le contrôle de la ville. Ils étaient déployés sur les grandes artères, érigeant des barricades pour ralentir les troupes loyales au dirigeant libyen Mouammar Kadhafi en cas d'incursion.

Des tirs de roquettes des forces gouvernementales sur le front à mi-chemin entre Ajdabiya et Brega avaient fait samedi 8 morts et 27 blessés.

A Misrata (ouest), 16 personnes ont été tuées et 71 blessées selon des chiffres de l'hôpital de la ville, où les combats ont repris de plus belle en milieu de journée dimanche, et le vrombissement des avions de l'Otan a pu être entendu tout l'après-midi, selon un photographe de l'AFP. Les insurgés ont affirmé avoir conquis des positions des forces pro-Kadhafi dans la nuit.

"Ca se complique. Il y a beaucoup de blessures par balles à la tête", a indiqué un médecin se présentant sous le pseudonyme de Mohamad al-Misrati, laissant entendre que le régime a envoyé des tireurs mieux entraînés.

Samedi, l'hôpital avait compté six morts et 31 blessés. Les restes de bombes à sous-munitions étaient visibles dans différents quartiers, selon un photographe de l'AFP. Le régime a fermement démenti avoir utilisé ces armes, interdites depuis 2010.

Une dizaine de milliers de migrants, notamment égyptiens et nigériens, attendaient toujours leur évacuation dans un camp de fortune installé près du port de Misrata, dans des conditions particulièrement précaires, selon l'Organisation internationale pour les migrations (OIM).

Deux bateaux affrétés par l'OIM doivent faire la navette entre Misrata et Benghazi, fief des rebelles dans l'Est.

L'un d'eux devait accoster dimanche soir pour embarquer un millier de réfugiés, "en priorité les plus vulnérables, ceux originaires d'Afrique de l'Ouest, notamment du Tchad et du Niger, qui sont les moins bien soignés par la population" selon Jeremy Haslam, qui dirige cette opération.

Plus à l'ouest encore, les forces loyalistes bombardaient les environs de la ville de Nalout, à quelques dizaines de kilomètres de la frontière tunisienne, selon un témoin.

Des habitants de Nalout s'étaient rendus un peu plus tôt à Zenten, à près de 120 km plus à l'est, pour chercher des renforts, faisant état de violents combats alors que les forces pro-Kadhafi tentaient de bloquer complètement la frontière, officiellement fermée mais encore poreuse par endroits.

Environ 3.000 Libyens ont fui samedi les montagnes de l'ouest de leur pays pour rejoindre la Tunisie, a indiqué le Haut commissariat de l'ONU aux réfugiés (HCR).

Dimanche, le ministre français de la Défense, Gérard Longuet, a estimé qu'il y avait "un certain risque" que le conflit "puisse durer" parce que le dirigeant libyen et son pays n'étaient pas "totalement prévisibles".

Le Premier ministre britannique, David Cameron, a répété qu'il n'était "pas question d'une invasion ou d'une occupation". "Il ne s'agit pas d'envoyer des soldats sur le terrain", a-t-il asséné, précisant que cette restriction rendait les choses "plus difficiles".

Le porte-parole du régime libyen, Moussa Ibrahim, a quant à lui affirmé que "l'implication d'al-Qaïda dans le conflit en Libye" était "prouvée chaque jour", affirmant disposer d'informations selon lesquelles, Abdelhakim Al-Hasadi, "un dirigeant très connu d'al-Qaïda" a quitté Benghazi pour se rendre à Misrata à bord d'un bateau rempli d'armes et de moyens de communication modernes, en compagnie de 25 "combattants bien entraînés".

 

 

 

Newsletter

Restez informé ! Recevez des alertes pour être au courant de toutes les dernières actualités.

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
Réagir à cet article

L'espace des commentaires est ouvert aux inscrits.
Connectez-vous ou créez un compte pour pouvoir commenter cet article.

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
En direct

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
Les plus lus
Petites Annonces
Immobilier
Colocation
Colocation Villeperrot (89140) 320€ Découvrir
Maison village
Maison village Calmont (31560) 105 000€ Découvrir
Local médical / paramédical à louer au pôle santé de Hésingue
Local médical / paramédical à louer au pôle santé de Hésingue Hésingue (68220) 500€ Découvrir
A vendre appartement 3 pièces sur Antony .
A vendre appartement 3 pièces sur Antony . Antony (92160) 232 000€ Découvrir
Automobile
4 Pneus Dunlop SP Sport Maxx 245 / 45 / R19 102V XL
4 Pneus Dunlop SP Sport Maxx 245 / 45 / R19 102V XL Hettange-Grande (57330) 450€ Découvrir
Batterie neuve
Batterie neuve Thionville (57100) 30€ Découvrir
Volvo V50
Volvo V50 Guégon (56120) 1 000€ Découvrir
Peugeot 306 break 1.9 d xr pack
Peugeot 306 break 1.9 d xr pack Lannion (22300) 1 336€ Découvrir
Bonnes affaires
Matelas anti escarre
Matelas anti escarre Petit-Caux (76370) 110€ Découvrir
Antiquité de marine, casque et matériel de scaphandrier, plongée vintage
Antiquité de marine, casque et matériel de scaphandrier, plongée vintage Cuers (83390) 10€ Découvrir
lot 2grands tapis
lot 2grands tapis Saint-Vincent-de-Reins (69240) 100€ Découvrir
6 chaises merisier
6 chaises merisier Saint-Vincent-de-Reins (69240) 50€ Découvrir
L'application mobile de Tendance Ouest

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
Inscrivez vous à la newsletter
Les pronostics avec Tendance Ouest
L'emploi avec Tendance Ouest
L'agenda des sorties de Tendance Ouest
Les concerts avec Tendance Ouest
Libye: 1.000 morts à Misrata depuis le début du conflit, les rebelles reculent dans l'Est
Le journal
Actualités en direct Actualités de la Manche Actualités du Calvados L’actualité dans l’Orne L’actualité en Seine-Maritime L’actualité dans l’Eure L'agenda des sorties L'actualité en Mayenne Calendrier et résultats sportifs Élections Archives
Annonceurs
Régie publicitaire Centre d'impression Professionnels de l'immobilier Professionnels de l'automobile Cabinet de recrutement Mandataire d'AJL
Sites d'actualités
La Manche Libre L'Écho du Berry Le Courrier Cauchois La Renaissance Normandie Sport Le Courrier de la Mayenne Haut Anjou L'Écho d'Ancenis
Services
Annonces légales Petites annonces Avis de décès Annonces notariales Info-trafic Horoscope
Communauté
Partager une info Newsletter Se connecter Nous contacter Application Android Application Apple