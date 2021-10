La Courneuve (AFP). Arrivée chahutée de François Hollande à La Courneuve

Le président François Hollande a été chahuté lors de son arrivée mardi après-midi à La Courneuve, commune populaire de Seine-Saint-Denis marquée voici dix ans par de violentes émeutes, sous des huées et quelques applaudissements de riverains, a constaté l'AFP. Alors qu'il se dirigeait vers une pépinière d'entreprises pour lancer officiellement l'agence nationale de développement économique, des habitants contenus derrière un cordon, dont de nombreux jeunes, ont lancé des huées de protestation tandis que quelques applaudissements retentissaient parmi la foule. "Je viens dix ans après ce qui s'était produit, ce drame terrible de Clichy, les émeutes qui avaient eu lieu. On doit mettre de l'apaisement, de la cohérence et de la solidarité", a déclaré le président à la presse avant de serrer quelques mains de riverains et de s'engouffrer dans le bâtiment. "Ouvre la porte !", ont crié quelques habitants voulant entrer à l'intérieur des locaux de la pépinière. Certains brandissaient des téléphones portables pour photographier les forces de l'ordre en nombre autour du périmètre. Par ailleurs, une centaine de militants de la CGT, dont une trentaine d'Air France, qui voulaient interpeller le président, étaient contenus par les forces de l'ordre à bonne distance de la pépinière. "On voulait lui demander s'il valide les licenciements et le fait que (le Premier ministre Manuel) Valls criminalise l'action syndicale, mais il n'a pas eu un mot pour les salariés, pour nos camarades d'Air France qui sont déjà condamnés et qu'on a été chercher chez eux comme Jacques Mesrine", a déploré Miguel Fortea, secrétaire général de la CGT d'Air France. Cette visite intervient moins de deux mois avant un scrutin régional à haut risque pour la gauche et dix ans après des émeutes urbaines déclenchées par la mort de deux adolescents dans un transformateur électrique à Clichy-sous-Bois, après une course-poursuite avec des policiers. Depuis le début de son mandat, François Hollande s'est rendu une trentaine de fois dans les banlieues (dont une dizaine en Seine-Saint-Denis), qui avaient voté majoritairement pour lui en 2012 face au candidat de droite Nicolas Sarkozy. C'est en revanche sa première visite à La Courneuve. Après les attentats, qui ont focalisé l'attention sur ces territoires, victimes, selon le Premier ministre Manuel Valls, d'un "apartheid social", le président avait annoncé début février la création de cette agence dotée d'une structure comparable à l'Agence pour la rénovation urbaine, "mais à l'échelle des territoires". Cette agence vise à favoriser la création d'entreprises, aider les très petites entreprises quel que soit leur lieu d'implantation et à promouvoir l'innovation.

